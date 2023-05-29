В Киеве заметили редчайший гибридный спорткар Honda (фото)

Honda CR-Z Mugen выпускали очень малыми партиями. У купе изменен дизайн, а некоторые его версии оснащены компрессорным двигателем.

Related video

В Киеве сфотографировали гибридное купе Honda CR-Z Mugen. Компактный спорткар является очень редким и вполне может быть единственным в Украине. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Японское ателье Mugen с 70-х годов выполняет тюнинг Honda. Там создали несколько вариантов купе Honda CR-Z и все они очень редкие. К примеру, гибрид Honda CR-Z Mugen RZ 2012 года выпущен лимитированной серией из 300 авто.

Автомобиль получил обвес и заднее антикрыло Фото: topgir.com.ua

От стандартной Honda CR-Z версии от Mugen отличаются обвесом, задним антикрылом и 17-дюймовыми кованными дисками. Примечательно, что этот тюнинг-набор можно было приобрести отдельно и установить на обычное купе CR-Z своими силами и не исключено, что на фото попало именно такое авто.

Важно

Новая Honda Accord получила сверхэкономичную версию с расходом менее 5 л на 100 км (фото)

Вариант Honda CR-Z Mugen RZ также получил особую отделку салона и спортивные передние сиденья. К тому же, такой вариант гибрида получил прибавку в мощности.

Отдельные версии модели оснащали механическим компрессором Фото: topgir.com.ua

В Mugen установили компрессор на 1,5-литровую бензиновую четверку, что подняло ее отдачу до 156 л. с. 20-сильный электромотор остался неизменным, то есть суммарная мощность составила 176 л. с. против 124 сил у стандартной версии.

С 6-ступенчатой механической КПП Honda CR-Z Mugen RZ разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с и развивает 210 км/ч. Также она получила увеличенные тормоза.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине сфотографировали очень редкий спорткар Porsche мощностью 850 л. с.

Также мы писали, что в нашу страну привезли самый быстрый BMW за 6,5 миллионов гривен.