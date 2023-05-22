Новая Honda Accord получила сверхэкономичную версию с расходом менее 5 л на 100 км (фото)

Новая Honda Accord PHEV оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором общей мощностью 207 л. с. Седан способен проехать 82 км на электротяге.

Related video

Линейку Honda Accord 2023 пополнил подзаряжаемый гибрид PHEV. Седан поступит в продажу с лета. Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан оснащен 207-сильной гибридной установкой Фото: autohome.com.cn

Новая Honda Accord PHEV дебютировала в Китае, ведь в этой стране наряду с США выпускают седан. Мировая премьера подзаряжаемого гибрида состоялась одновременно с презентацией Accord 11 поколения для китайского рынка.

Honda Accord PHEV может проехать 82 км на электротяге Фото: autohome.com.cn

Силовая установка знакома по Honda CR-V 2023. Бензиновая 2,0-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 207 л. с. и 335 Нм. Седан Honda Accord PHEV расходует 4,88 л/100 км в смешанном цикле, а большая батарея на 17,7 кВт∙ч позволяет проехать 82 км в электрическом режиме.

Важно

Honda вывела на европейский рынок бюджетный электроскутер за 1000 евро (видео)

Визуально подзаряжаемый гибрид Honda Accord ничем не отличается от других версий модели. Салон отделан алькантарой, также установлен новый блок климат-контроля и изменен дизайн виртуального щитка приборов.

В салоне изменен блок климат-контроля Фото: autohome.com.cn

Цена Honda Accord PHEV в Китае стартует с 225 800 юаней ($32 200). Стандартная комплектация подзаряжаемого гибрида пополнилась 12,3-дюймовым тачскрином и аудиосистемой Bose.

Ранее Фокус сообщал, что Honda показала недорогой электрокроссовер для Европы.

Также мы писали, что Honda начала продажи конкурента Nissan Qashqai.