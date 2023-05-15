Honda показала нового экономичного конкурента Kia Sportage и Nissan Qashqai (фото)

Новая Honda ZR-V построена на платформе Civic и займет нишу между моделями HR-V и CR-V. Кроссовер в Европе будет доступен исключительно в гибридной версии с расходом 5,7 л на 100 км.

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В Германии состоялась европейская премьера Honda ZR-V. Новый компактный кроссовер поступит в продажу с осени. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

Модель займет нишу между Honda HR-V и CR-V Фото: Honda

Кроссовер Honda ZR-V – полностью новая модель марки. В линейке она займет нишу между компактной Honda HR-V и новой CR-V, которая подросла в размерах. Модель уже продается в Китае, а также в США (там она называется HR-V). Основными ее конкурентами станут Nissan Qashqai, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Новая Honda ZR-V 2024 отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей и плавными формами кузова. Широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми диодными фарами. В основе авто лежит платформа новой Honda Civic.

Кроссовер предложат исключительно в гибридной версии Фото: Honda

Размеры Honda ZR-V 2024:

длина – 4568 мм;

ширина – 1840 мм;

высота – 1621 мм;

колесная база – 2655 мм.

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Родство с Honda Civic заметно в салоне ZR-V – у него позаимствованы руль, передняя панель, виртуальный щиток приборов и 9,0-дюймовый тачскрин. Вместо рычага КПП – набор кнопок. Объем багажника равен 390-1291 л.

Немало деталей салона позаимствованы у Honda Civic Фото: Honda

В США и Китае модель доступна в 1,5-литровой бензиновой версии, но на европейском рынке новая Honda ZR-V будет предложена только в гибридном исполнении. 2,0-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 184 л. с. и 315 Нм. Средний расход топлива составит 5,7 л/100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Honda презентовала недорогой электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км.

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