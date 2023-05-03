Яркий дизайн и гибридная версия: раскрыты подробности недорогого кроссовера Honda (фото)

Honda Elevate — компактный городской кроссовер длиной около 4,2-4,3 м. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях.

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Honda анонсировала новый бюджетный кроссовер Elevate. Компактная модель будет презентована летом. Официальный тизер новой модели опубликован на странице Honda в Instagram.

Длина авто составит около 4,2-4,3 м Фото: Honda

Это уже не первое изображение кроссовера. Ранее был презентован еще один тизер, также авто видели в камуфляже во время тестов в Индии. Именно в этой стране наладят ее выпуск, а конкурентами модели называют Hyundai Creta, Kia Seltos и новый Suzuki Grand Vitara. Стоимость авто составит менее 20 000 долларов.

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Судя по изображениям, новая Honda Elevate будет отличаться выразительным дизайном с высоким капотом, продолговатыми диодными фарами и широкой решеткой радиатора. Авто несколько напоминает Honda HR-V новейшего поколения.

Кроссовер видели в Индии во время тестов Фото: Autocar

Кроссовер Honda построят на платформе седана City. Его длина составит около 4,2-4,3 м, а колесная база – примерно 2,6 м.

Базовая версия Honda Elevate получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 121 л. с. и вариатор. Позже линейку модели пополнит экономичный гибрид. Все версии кроссовера будут переднеприводными.

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