326 сил и расход 1,7 л на 100 км: Chery показали молодежный кроссовер за $21 500 (фото)

Кроссовер Jetour Dasheng i-DM доступен исключительно в гибридном исполнении. Большая батарея позволяет преодолевать до 80 км на электротяге.

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В Китае презентовали новый Jetour Dasheng i-DM. Гибридный кроссовер от подразделения концерна Chery поступает в продажу на родине по цене от 149 900 до 169 900 юаней ($21 500 – 24 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Китайский кроссовер стоит от 21 500 долларов Фото: Chery

Бренд Jetour создает недорогие автомобили для молодежи. Он уже представлен на украинском рынке, так что у Dasheng i-DM есть шансы появиться в нашей стране.

Кроссовер Jetour Dasheng i-DM отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным "носом", покатой крышей и выдвижными дверными ручками. У него широкая решетка радиатора и "двухэтажная" передняя оптика. По размерам авто сопоставимо с Toyota RAV4.

На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: Chery

Габариты Jetour Dasheng i-DM:

длина – 4590 мм;

ширина – 1900 мм;

высота – 1690 мм;

колесная база – 2720 мм.

Гибридная силовая установка развивает 326 л. с. Фото: Chery

В салоне установлены тоненький виртуальный щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин, а еще данные проецируются на лобовое стекло. Оснащение бюджетной модели включает бесключевой доступ с дистанционным запуском двигателя, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов.

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Кроссовер Chery является подзаряжаемым гибридом. Бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель и пара электромоторов суммарно развивают 326 л. с. и 545 Нм. Это позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 с, расходуя при этом всего 1,7 л/100 км.

Гибрид оснащен функцией двунаправленной зарядки Фото: Chery

Большая батарея на 19,3 кВт∙ч позволяет проехать до 80 км на электротяге. В добавок, предусмотрена двунаправленная зарядка – от авто можно питать электроприборы.

К слову, недавно такую же гибридную установку получил и новый премиальный кроссовер Chery.

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