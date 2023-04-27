Самый дешевый кроссовер в Украине прошел обновление (фото)

Кроссовер Chery Tiggo 2 Pro изменился внешне, а его салон полностью переделан. В линейке двигателей появился новый бензиновый турбомотор.

Related video

В Мексике презентовали новый Chery Tiggo 2 Pro. Бюджетный китайский кроссовер прошел очередную модернизацию. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 2 Pro серьезно изменился внешне. Он получил огромную решетку радиатора и тоненькие диодные фары. Фонари авто теперь растянуты на всю ширину кузова. Капот, передние крылья, расширители арок и дверь багажника были заменены.

В топовых версиях появилась виртуальная панель приборов Фото: Chery

В салоне Chery Tiggo 2 Pro 2023 улучшили материалы отделки и заменили переднюю панель. В топовых версиях впервые появился виртуальный щиток приборов, а центральный тачскрин увеличен до 10,2 дюймов в диагонали. Базовая комплектация теперь включает ESP, климат-контроль и камеру заднего вида.

Важно

Geely презентовали стильный электрокроссовер за $14 800 с двигателем Volvo (фото)

Мощность 1,5-литрового атмосферного бензинового двигателя увеличена до 116 л. с. Кроме того, в линейке появился 1,0-литровый турбомотор на 110 л. с. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая КПП и вариатор.

Материалы отделки салона улучшены Фото: Chery

Новый Chery Tiggo 2 Pro имеет все шансы появиться в Украине. Дорестайлинговая версия модели продается у нас по цене от 558 700 гривен и является самым доступным новым кроссовером.

Ранее Фокус сообщал, что Chery показали премиальный электрокроссовер с запасом хода 700 км.

Также мы писали про новый электровнедорожник от Chery мощностью 1360 л. с.