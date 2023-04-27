Найдешевший кросовер в Україні пройшов оновлення (фото)

Кросовер Chery Tiggo 2 Pro змінився зовні, а його салон повністю перероблений. У лінійці двигунів з'явився новий бензиновий турбомотор.

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У Мексиці презентували новий Chery Tiggo 2 Pro. Бюджетний китайський кросовер пройшов чергову модернізацію. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Chery

Кросовер Chery Tiggo 2 Pro серйозно змінився зовні. Він отримав величезну решітку радіатора та тоненькі діодні фари. Ліхтарі авто тепер розтягнуті на всю ширину кузова. Капот, передні крила, розширювачі арок і двері багажника були замінені.

У топових версіях з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Chery

У салоні Chery Tiggo 2 Pro 2023 покращили матеріали обробки та замінили передню панель. У топових версіях уперше з'явився віртуальний щиток приладів, а центральний тачскрін збільшений до 10,2 дюймів діагоналі. Базова комплектація тепер включає ESP, клімат-контроль та камеру заднього виду.

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Потужність 1,5-літрового атмосферного бензинового двигуна збільшена до 116 к. с. Крім того, у лінійці з'явився 1,0-літровий турбомотор на 110 к. с. На вибір запропоновані 5-ступінчаста механічна КПП та варіатор.

Матеріали оздоблення салону покращено Фото: Chery

Новий Chery Tiggo 2 Pro має всі шанси з'явитись в Україні. Дорестайлінгова версія моделі продається у нас за ціною від 558 700 гривень і є найдоступнішим новим кросовером.

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