326 сил та витрата 1,7 л на 100 км: Chery показали молодіжний кросовер за $21 500 (фото)

Кросовер Jetour Dasheng i-DM доступний виключно у гібридному виконанні. Велика батарея дозволяє долати до 80 км на електротязі.

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У Китаї презентували новий Jetour Dasheng i-DM. Гібридний кросовер від підрозділу концерну Chery надходить у продаж на батьківщині за ціною від 149 900 до 169 900 юанів ($21 500 – 24 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Китайський кросовер коштує від 21 500 доларів Фото: Chery

Бренд Jetour створює дешеві автомобілі для молоді. Він уже представлений на українському ринку, тому Dasheng i-DM має шанси з'явитися в нашій країні.

Кросовер Jetour Dasheng i-DM відрізняється елегантним обтічний дизайн з вираженим "носом", похилим дахом і висувними дверними ручками. У нього широка решітка радіатора та "двоповерхова" передня оптика. За розмірами авто можна порівняти з Toyota RAV4.

На центральній панелі встановлено великий тачскрін. Фото: Chery

Габарити Jetour Dasheng i-DM:

довжина – 4590 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1690 мм;

колісна база – 2720 мм.

Гібридна силова установка розвиває 326 к. с. Фото: Chery

У салоні встановлені тоненький віртуальний щиток приладів і великий 15,4-дюймовий тачскрин, а також дані проектуються на лобове скло. Оснащення бюджетної моделі включає безключовий доступ із дистанційним запуском двигуна, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль та бездротову зарядку для смартфонів.

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Кросовер Chery є гібридом, що підзаряджається. Бензиновий 1,5-літровий турбодвигун та пара електромоторів сумарно розвивають 326 к. с. та 545 Нм. Це дозволяє розганятися до 100 км/год приблизно за 5 с, витрачаючи при цьому всього 1,7 л/100 км.

Гібрид оснащений функцією двонаправленої зарядки Фото: Chery

Велика батарея на 19,3 кВт∙год дозволяє проїхати до 80 км на електротязі. На додаток, передбачена двонаправлена зарядка — від авто можна живити електроприлади.

До речі, нещодавно таку ж гібридну установку отримав і новий преміальний кросовер Chery.

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