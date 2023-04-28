Chery показали недорогий преміальний кросовер із витратою менше 2 л на 100 км (фото)

Exeed LX змінився зовні та отримав нову мультимедійну систему. У лінійці з'явилася гібридна версія, яка стартує до 100 км/год за 5 секунд і може проїхати 80 км на електротязі.

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У Китаї вийшов ринок новий Exeed LX. Кросовер від преміального підрозділу Chery коштує на батьківщині від 109 900 до 162 800 юанів ($ 15 800 – 23 500), а потім розпочнеться експорт моделі. Про це повідомляє сайт Autohome.

У лінійці з'явилася потужна гібридна версія Фото: autohome.com.cn

Кросовер Exeed LX пройшов фейсліфтинг і дізнається, перш за все, по новій безрамковій решітці радіатора в дусі старшого брата Exeed Yaoguang. Крім того, у кросовера нові розкосі фари.

У салоні Exeed LX 2023 встановлено нове двоспицеве кермо. На передній панелі розташовані два великі 12,3-дюймові дисплеї, причому мультимедійна система у авто нова.

У салоні замінено кермо Фото: autohome.com.cn

Оскільки авто лінійки Chery Exeed позиціонуються як преміум, комплектація досить багата. Базовий LX отримав дистанційний запуск двигуна, двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, електропривод сидінь та двері багажника.

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Новий Exeed LX зберіг бензинові турбомотори об'ємом 1,6 л (156 к. с.) та 1,6 л (197 к. с.). Топовою ж стала нова гібридна установка: 1,5-літрова турбочетвірка та пара електромоторів сумарно розвивають 326 к. с.

Передні сидіння отримали електропривод Фото: autohome.com.cn

Гібрид Chery Exeed LX розганяється до 100 км/год за 5 секунд і розвиває 180 км/год. Водночас витрата палива у нього становить 1,76 л/100 км, а завдяки батареї на 19,3 кВт∙год кросовер може проїхати 80 км у повністю електричному режимі.

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