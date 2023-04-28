Chery показали недорогой премиальный кроссовер с расходом менее 2 л на 100 км (фото)

Exeed LX изменился внешне и получил новую мультимедийную систему. В линейке появилась гибридная версия, которая стартует до 100 км/ч за 5 с и может проехать 80 км на электротяге.

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В Китае вышел на рынок новый Exeed LX. Кроссовер от премиального подразделения Chery стоит на родине от 109 900 до 162 800 юаней ($15 800 – 23 500), а позже начнется экспорт модели. Об этом сообщает сайт Autohome.

В линейке появилась мощная гибридная версия Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Exeed LX прошел фейслифтинг и узнается, прежде всего, по новой безрамочной решетке радиатора в духе старшего брата Exeed Yaoguang. Кроме того, у кроссовера новые раскосые фары.

В салоне Exeed LX 2023 установлен новый двухспицевый руль. На передней панели расположены два больших 12,3-дюймовых дисплея, причем мультимедийная система у авто новая.

В салоне заменено рулевое колесо Фото: autohome.com.cn

Поскольку авто линейки Chery Exeed позиционируются как премиум, то комплектация довольно богата. Базовый LX получил дистанционный запуск двигателя, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, электропривод сидений и двери багажник.

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Новый Exeed LX сохранил бензиновые турбомоторы объемом 1,6 л (156 л. с.) и 1,6 л (197 л. с.). Топовой же стала новая гибридная установка: 1,5-литровая турбочетверка и пара электромоторов суммарно развивают 326 л. с.

Передние сиденья получили электропривод Фото: autohome.com.cn

Гибрид Chery Exeed LX разгоняется до 100 км/ч за 5 с и развивает 180 км/ч. Вместе с тем расход топлива у него составляет 1,76 л/100 км, а благодаря батарее на 19,3 кВт∙ч кроссовер может проехать 80 км в полностью электрическом режиме.

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