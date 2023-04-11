Яркий дизайн и свыше 300 сил: у Honda Civic Type R появился более роскошный собрат (видео)

Acura Integra Type S получила 2,0-литровый турбомотор мощностью 324 л. с. Заряженному хэтчбеку перенастроили подвеску и установили улучшенные тормоза.

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В линейке Acura Integra 2023 появился топовый спортивный вариант Type S. Заряженный хэтчбек презентовали в США, ведь именно там летом стартует производство модели. Ее подробности раскрыли на официальном сайте японского бренда.

Сзади видны три широких выхлопных трубы Фото: Honda

Новая Acura Integra Type S позиционируется как более роскошная премиальная версия знаменитой Honda Civic Type R. Две модели построены на одной платформе и оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором.

Салон Acura Integra Type S отделан кожей и алькантарой Фото: Honda

Новая Acura Integra Type S, характеристики

В Acura Integra Type S двигатель несколько мощнее – развивает 324 л. с. против 319 л. с. у Civic Type R. Максимальный крутящий момент у двух моделей одинаковый – 420 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с.

Хэтчбек получил спортивные сиденья

Заряженная версия Acura Integra 2023 доступна исключительно с 6-ступенчатой механической КПП и самоблокирующимся дифференциалом. Хэтчбеку перенастроили подвеску, добавили адаптивные амортизаторы и установили увеличенные тормоза Brembo.

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Дизайн и комплектация Acura Integra Type S

Новая Acura Integra Type S отличается от стандартной модели более агрессивной передней частью, расширенными колесными арками, обвесом и задним спойлером. Кроме того, установлены 19-дюймовые диски, а выхлопных труб теперь три.

Салон Acura Integra Type S отделан кожей и алькантарой, а рычаг КПП выполнен из титана. Также авто получило спортивные сиденья с подогревом, проекцию на лобовое стекло и мощную 530-ваттную аудиосистему.

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