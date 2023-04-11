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Авто

Яркий дизайн и свыше 300 сил: у Honda Civic Type R появился более роскошный собрат (видео)

Acura Integra Type S, Acura Integra, Acura Integra 2023, новая Acura Integra
Фото: Honda | Acura Integra Type S отличается более агрессивным дизайном передней части

Acura Integra Type S получила 2,0-литровый турбомотор мощностью 324 л. с. Заряженному хэтчбеку перенастроили подвеску и установили улучшенные тормоза.

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В линейке Acura Integra 2023 появился топовый спортивный вариант Type S. Заряженный хэтчбек презентовали в США, ведь именно там летом стартует производство модели. Ее подробности раскрыли на официальном сайте японского бренда.

Новая Acura Integra Type S, Acura Integra Type S, Acura Integra, Acura Integra 2023, новая Acura Integra Fullscreen
Сзади видны три широких выхлопных трубы
Фото: Honda

Новая Acura Integra Type S позиционируется как более роскошная премиальная версия знаменитой Honda Civic Type R. Две модели построены на одной платформе и оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором.

Салон Acura Integra, Acura Integra Type S, Acura Integra, Acura Integra 2023, новая Acura Integra Fullscreen
Салон Acura Integra Type S отделан кожей и алькантарой
Фото: Honda

Новая Acura Integra Type S, характеристики

В Acura Integra Type S двигатель несколько мощнее – развивает 324 л. с. против 319 л. с. у Civic Type R. Максимальный крутящий момент у двух моделей одинаковый – 420 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с.

Салон Acura Integra Type S, Acura Integra Type S, Acura Integra, Acura Integra 2023, новая Acura Integra Fullscreen
Хэтчбек получил спортивные сиденья

Заряженная версия Acura Integra 2023 доступна исключительно с 6-ступенчатой механической КПП и самоблокирующимся дифференциалом. Хэтчбеку перенастроили подвеску, добавили адаптивные амортизаторы и установили увеличенные тормоза Brembo.

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Дизайн и комплектация Acura Integra Type S

Новая Acura Integra Type S отличается от стандартной модели более агрессивной передней частью, расширенными колесными арками, обвесом и задним спойлером. Кроме того, установлены 19-дюймовые диски, а выхлопных труб теперь три.

Салон Acura Integra Type S отделан кожей и алькантарой, а рычаг КПП выполнен из титана. Также авто получило спортивные сиденья с подогревом, проекцию на лобовое стекло и мощную 530-ваттную аудиосистему.

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