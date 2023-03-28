Honda выпустит новый стильный кроссовер для конкуренции с Toyota RAV4 (фото)

Кроссовер Honda ZR-V составит конкуренцию Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage. Новинка отличается стильным внешним видом и экономичными двигателями.

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Honda готовит к выходу на европейский рынок новый стильный кроссовер ZR-V, который займет место между моделями HR-V и CR-V. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.

Honda ZR-V станет конкурентом для кроссоверов Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage. Он существенно отличается внешне от других автомобилей бренда.

Кроссовер уже доступен для покупки в Японии и США, но вскоре он должен дебютировать на европейском рынке. Его выход запланирован на конец 2023 года. По слухам, начальная цена Honda ZR-V составит около 37 тысяч долларов.

Honda ZR-V предложат в нескольких версиях Фото: Honda

Габариты Honda ZR-V 2023:

длина – 4568 мм;

ширина – 1840 мм;

высота – 1621 мм;

колесная база – 2655 мм.

Honda ZR-V предложат с двумя силовыми установками. Топовый 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель обладает мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 315 Нм. Также будет доступен 1,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый мотор с меньшей мощностью. Они будут работать в паре с бесступенчатой коробкой переключения передач.

Кроссовер станет доступен с передним и полным приводом. Гибридная модификация должна появиться позже.

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В интерьере установлены 10,2-дюймовый мультимедийный дисплей и 9-дюймовая приборная панель. По центру расположены физические органы управления.

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