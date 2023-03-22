На новом Honda Civic обнаружили опасный дефект: он может привести к ДТП

При езде на больших скоростях на некоторых новых Honda Civic "залипает" руль. В США уже начато соответствующее расследование.

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Владельцы новых Honda Civic стали массово жаловаться на дефект, связанный с рулевым управлением авто. Об этом рассказали на сайте Motor1.

На некоторых Honda Civic 2022-2023 годов выпуска "залипает" руль. В Национальное управление безопасности дорожного движения США поступило уже 145 жалоб от владельцев модели.

Известно, что проблема возникает при езде на больших скоростях. Это может привести к опасной ситуации на дороге и даже ДТП.

Национальное управление безопасности дорожного движения США уже начало собственное расследование. Эксперты проведут соответствующие испытания и оценят масштаб проблемы. В случае высокой опасности дефекта производителю придется отозвать около 280 тысяч новых Honda Civic.

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В Honda уже отреагировали на проблему и заявили, что сотрудничают со следствием. Компания выпустила предупреждение для клиентов, в котором их призвали немедленно обратиться в сервисный центр, если они обнаружат проблему на своих автомобилях.

Ранее Фокус сообщал, что около 363 000 электромобилей Tesla будут отозваны из-за сбоя в программном обеспечении системы автопилота Full Self-Driving.