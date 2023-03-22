На новому Honda Civic виявили небезпечний дефект: він може призвести до ДТП

При їзді на великих швидкостях на деяких нових Honda Civic "залипає" кермо. У США вже розпочато відповідне розслідування.

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Власники нових Honda Civic стали масово скаржитися на дефект, пов'язаний із кермовим керуванням авто. Про це розповіли на сайті Motor1.

На деяких Honda Civic 2022-2023 років випуску "залипає" кермо. До Національного управління безпеки дорожнього руху США надійшло вже 145 скарг від власників моделі.

Відомо, що проблема виникає під час їзди на великих швидкостях. Це може призвести до небезпечної ситуації на дорозі та навіть ДТП.

Національне управління безпеки дорожнього руху США вже розпочало власне розслідування. Експерти проведуть відповідні випробування та оцінять масштаб проблеми. У разі високої небезпеки дефекту виробнику доведеться відкликати близько 280 тисяч нових Honda Civic.

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У Honda вже відреагували на проблему та заявили, що співпрацюють зі слідством. Компанія випустила попередження для клієнтів, у якому їх закликали негайно звернутися до сервісного центру, якщо вони виявлять проблему на своїх автомобілях.

Раніше Фокус повідомляв, що близько 363 000 електромобілів Tesla буде відкликано через збій у програмному забезпеченні системи автопілота Full Self-Driving.