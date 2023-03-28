Honda готує новий стильний кросовер для конкуренції з Toyota RAV4 (фото)

Кросовер Honda ZR-V складе конкуренцію Toyota RAV4, Nissan Qashqai та Kia Sportage. Новинка відрізняється стильним зовнішнім виглядом та економічними двигунами.

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Honda готує до виходу на європейський ринок новий стильний кросовер ZR-V, який займе місце між моделями HR-V та CR-V. Про це повідомили на сайті AutoExpress.

Honda ZR-V стане конкурентом для кросоверів Toyota RAV4, Nissan Qashqai та Kia Sportage. Він суттєво відрізняється зовні від інших автомобілів бренду.

Кросовер вже доступний для покупки в Японії та США, але незабаром він має дебютувати на європейському ринку. Його вихід заплановано на кінець 2023 року. За чутками, початкова ціна Honda ZR-V становитиме близько 37 тисяч доларів.

Honda ZR-V запропонують у кількох версіях Фото: Honda

Габарити Honda ZR-V 2023:

довжина – 4568 мм;

ширина – 1840 мм;

висота – 1621 мм;

колісна база – 2655 мм.

Honda ZR-V запропонують з двома силовими установками. Топовий 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун має потужність 181 к.с. і крутний момент 315 Нм. Також буде доступний 1,5-літровий бензиновий чотирициліндровий двигун з меншою потужністю. Вони працюватимуть у парі з безступінчастою коробкою перемикання передач.

Кросовер стане доступним з переднім та повним приводом. Гібридна модифікація має з'явитися пізніше.

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В інтер'єрі встановлені 10,2-дюймовий мультимедійний дисплей та 9-дюймова панель приладів. У центрі розташовані фізичні органи управління.

Honda ZR-V отримав мінімалістичний інтер'єр Фото: Honda

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