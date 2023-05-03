Яскравий дизайн та гібридна версія: розкрито подробиці недорогого кросовера Honda (фото)

Honda Elevate – компактний міський кросовер довжиною близько 4,2-4,3 м. Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях.

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Honda анонсувала новий бюджетний кросовер Elevate Компактна модель буде презентована влітку. Офіційний тизер нової моделі опубліковано на сторінці Honda у Instagram.

Довжина авто складе близько 4,2-4,3 м Фото: Honda

Це вже не перше зображення кросовера. Раніше був презентований ще один тизер, також авто бачили у камуфляжі під час тестів в Індії. Саме в цій країні налагодять її випуск, а конкурентами моделі називають Hyundai Creta, Kia Seltos та новий Suzuki Grand Vitara. Вартість авто складе менше ніж 20 000 доларів.

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Судячи з зображень, нова Honda Elevate відрізнятиметься виразним дизайном з високим капотом, довгастими діодними фарами та широкою решіткою радіатора. Автомобіль дещо нагадує Honda HR-V нового покоління.

Кросовер бачили в Індії під час тестів Фото: Autocar

Кросовер Honda збудують на платформі седана City. Його довжина становитиме близько 4,2-4,3 м, а колісна база – приблизно 2,6 м.

Базова версія Honda Elevate отримає 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 121 к. с. та варіатор. Пізніше лінійку моделі поповнить економічний гібрид. Усі версії кросовера будуть передньопривідними.

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