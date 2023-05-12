Американцы назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года (фото)

Представленные в рейтинге модели предлагают высокий уровень практичности и отличаются низким расходом топлива. Эксперты также выделили преимущества этих авто.

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Американские эксперты проанализировали рынок гибридных кроссоверов и назвали лучшие модели в этом сегменте. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

Чтобы определить лучшие гибридные кроссоверы 2023 года, эксперты оценили их по нескольким критериям. Среди них: эффективность, комфорт, динамика и средний расход топлива.

В рейтинг попали 10 моделей, которые можно купить новыми в США в 2023 году. Все они обладают множеством преимуществ.

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ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 года:

1. Kia Niro Hybrid

Kia Niro надежный и недорогой в обслуживании кроссовер Фото: Kia

Kia Niro Hybrid обновился в 2023 году и стал более привлекательным внешне. Помимо этого модель отличается просторным салоном и богатым оснащением.

В США кроссовер доступен с гарантией на 10 лет или 160 000 км. Также авто обладает неплохим показателем надежности.

2. Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage обладает неплохой динамикой Фото: Kia

Kia Sportage является очень популярным кроссовером во всем мире. Гибридная модификация может похвастать мощностью 226 л.с. и неплохой динамикой.

По словам экспертов, интерьер кроссовера достаточно просторный, а его ходовые качества впечатляют. Также модель расходует менее 7 литров топлива на 100 км.

3. Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota Corolla Cross предлагает много места для водителя и его пассажиров Фото: Toyota

Гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross уже в базовой комплектации доступен с полным приводом. Также модель отличается отличной экономностью.

В салоне вполне достаточно места для водителя и его пассажиров. Также радует большой багажник.

4. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson может похвастать отличной отделкой интерьера Фото: Hyundai

Hyundai Tucson Hybrid предлагает просторный интерьер и богатое оснащение. Он более роскошный, чем Kia Sportage, но совсем немного дороже.

Также привлекает яркий дизайн кроссовера. В самых дорогих комплектациях модель может похвастать премиальной отделкой интерьера.

5. Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V имеет неплохие динамические характеристики Фото: Honda

Новый Honda CR-V Hybrid 2023 года отличается привлекательным внешним видом, сочетающимся с футуристическими элементами дизайна. Также кроссовер имеет неплохие динамические характеристики.

Интерьер просторный и удобный. Цены на модель в США составляют от 30 до 35 тысяч долларов.

6. Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe отличается вместительным салоном Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe обладает отличным качеством сборки, вместительным салоном и комфортной подвеской. Помимо этого кроссовер довольно быстрый и приятный в управлении.

Также эксперты высоко оценили надежность модели. У Hyundai Santa Fe редко случаются поломки.

7. Kia Sorento Hybrid

Kia Sorento предлагает семь посадочных мест Фото: Kia

Семиместный кроссовер Kia Sorento отлично подходит для большой семьи. Гибридная версия модели также является очень экономной.

Интерьер просторный и предлагает широкий набор оснащения. Полноприводные версии также обладают неплохой проходимостью.

8. Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander радует высоким уровнем надежности Фото: Toyota

Toyota Highlander отличается просторным и комфортным салоном с богатым оснащением. Также радует высокий уровень надежности модели.

Эксперты отметили отличное качество сборки кроссовера и его мягкую подвеску. Гибридная версия добавляет к этому низкий расход топлива.

9. Lexus NX Hybrid

Lexus NX обладает комфортным и просторным салоном Фото: Lexus

Lexus NX предлагает комфортный и просторный салон. Гибридная версия добавляет к этому низкий расход топлива.

Уже в стандартной комплектации модель оснащается полным приводом и может похвастаться высокой плавностью хода. Также привлекает богатое оснащение и большой багажник.

10. Lexus RX Hybrid

Lexus RX предлагает высокий уровень комфорта Фото: Lexus

Новое поколение кроссовера отличается отличным качеством сборки и комфортным интерьером. Также радует высокая плавность хода.

Гибридная версия выдает мощность 246 л.с., что обеспечивает неплохие динамические характеристики. На выбор доступна и более мощная 367-сильная модификация F Sport Performance.

Ранее Фокус рассказал, что в Китае рассекретили новый гибридный кроссовер Wuling Xingyun от SAIC Motor и General Motors.