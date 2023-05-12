General Motors готовят бюджетный гибридный кроссовер с необычным дизайном (фото)

Кроссовер получил современный дизайн и будет доступен только с гибридной силовой установкой. Ожидается, что его цена составит менее 15 тысяч долларов.

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В Китае рассекретили новый гибридный кроссовер Wuling Xingyun от SAIC Motor и General Motors. Модель отличается необычным дизайном. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Компактный кроссовер входит в серию Wuling Silver Label. Там он присоединится к моделям Xingcheng и Xing Chi.

Спереди кроссовера расположена двухрядная оптика. Сверху размещены ходовые огни, а ниже — фары. Также модель получила широкую хромированную решетку радиатора.

Задние фонари объединены в один блок. В бампере разместили два хромированных выхлопных патрубка.

Задние фонари объединены в один блок Фото: MIIT China

Габариты Wuling Xingyun:

длина — 4610 мм;

ширина — 1810 мм;

высота — 1670 мм;

колесная база — 2700 мм.

Wuling Xingyun получит 17-дюймовые колесные диски. Кроссовер предложат с панорамным люком в качестве опции. Рейлинги на крыше входят в базовую комплектацию.

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой на основе 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора суммарной мощностью 136 л.с. Максимальная скорость составит 135 км/ч.

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Wuling Xingyun поступит в продажу в Китае уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что начальная стоимость кроссовера составит менее 15 тысяч долларов.

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