General Motors готують бюджетний гібридний кросовер із незвичайним дизайном (фото)

Кросовер отримав сучасний дизайн і буде доступний лише з гібридною силовою установкою. Очікується, що його ціна складе менш ніж 15 тисяч доларів.

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У Китаї розсекретили новий гібридний кросовер Wuling Xingyun від SAIC Motor і General Motors. Модель відрізняється незвичайним дизайном. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Компактний кросовер входить до серії Wuling Silver Label. Там він приєднається до моделей Xingcheng і Xing Chi.

Спереду кросовера розташована дворядна оптика. Зверху розміщені ходові вогні, а нижче — фари. Також модель отримала широку хромовану решітку радіатора.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. У бампері розмістили два хромовані вихлопні патрубки.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: MIIT China

Габарити Wuling Xingyun:

довжина — 4610 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1670 мм;

колісна база — 2700 мм.

Wuling Xingyun отримає 17-дюймові колісні диски. Кросовер запропонують із панорамним люком як опцію. Рейлінги на даху входять до базової комплектації.

Кросовер оснащений гібридною силовою установкою на основі 2,0-літрового бензинового двигуна та електромотора сумарною потужністю 136 к.с. Максимальна швидкість становитиме 135 км/год.

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Wuling Xingyun надійде в продаж у Китаї вже найближчими місяцями. Очікується, що початкова вартість кросовера складе менше ніж 15 тисяч доларів.

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