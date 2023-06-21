Капсула времени: обнаружен 26-летний Toyota Land Cruiser в состоянии нового авто (фото)

Этот Toyota Land Cruiser 80 обладает превосходным состоянием и не нуждается в ремонте. Сейчас максимальная ставка за внедорожник составляет $110 000.

Related video

На аукцион Bring a Trailer выставили Toyota Land Cruiser 80 1997 года с небольшим пробегом. Внедорожник обладает отличным состоянием. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Этот Toyota Land Cruiser 80 окрашен в белый цвет и получил золотые логотипы. В остальном внедорожник остался полностью в нетронутом виде.

Владелец оснастил внедорожник золотыми логотипами Фото: Bring a Trailer

Передний и задние бамперы окрашены в серый цвет. На авто установили 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Пробег авто составляет в 7500 км. Он сохранил многие оригинальные детали и не нуждается в ремонте.

Toyota Land Cruiser 80 оснащен 4,5-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 212 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Он работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и дополнен системой полного привода.

Важно

Необычная капсула времени: прототип пикапа Chevrolet 1999 года продают за $125 000 (фото)

Интерьер выполнен из светлой кожи и дерева. Автомобиль имеет три ряда сидений на семь посадочных мест.

Сиденья изготовлены из светлой кожи Фото: Bring a Trailer

Сейчас максимальная ставка за внедорожник составляет $110 000. Торги за лот заканчиваются через четыре дня.

Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании нашли идеально сохраненный BMW 3 Series E30 1991 года.