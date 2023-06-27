Бюджетна капсула часу: виявлено 32-річну Honda Civic без пробігу (фото, відео)

Honda Civic 1992 року ідеально збережена. У авто рідні шини та фарба без пошкоджень, а сидіння в салоні досі запаковані в целофанові чохли.

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У Канаді знайшли Honda Civic 1992 модельного року в стані нового авто. Компактний хетчбек понад 30 років простояв без руху. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі HondaPro Jason.

Автомобіль ідеально зберігся Фото: скриншот / YouTube

На одометрі Honda Civic — лише 12 км. Хетчбек зберігався на складі навчально-тренувального центру для персоналу СТО Honda.

Honda Civic в ідеальному стані — його лакофарбове покриття без пошкоджень, а в салоні збережені целофанові чохли на сидіннях. У авто рідні не тільки шини, а й усі робочі рідини.

Це перша Honda Civic 1992 року, випущена на канадському заводі Фото: скриншот / YouTube

Ба більше, VIN-номер 0001 вказує, що це перша Honda Civic п'ятого покоління, випущена на підприємстві в канадській провінції Онтаріо. Хетчбек належить до 1992 модельного року, але насправді його виготовлено влітку 1991-го (на автомобільному ринку модельний рік настає раніше календарного).

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Перед нами — базова Honda Civic у версії DX. Автомобіль оснащений гідропідсилювачем керма, але у нього немає кондиціонера або електросклопідйомників.

Під капотом встановлено 1,5-літрову бензинову четвірку потужністю 102 к. с. У парі з нею працює 5-ступінчаста механічна КПП. Тепер Honda Civic 1992 року викуплена і відправиться в приватну колекцію.

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