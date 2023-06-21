Капсула часу: виявлено 26-річний Toyota Land Cruiser у стані нового авто (фото)

Цей Toyota Land Cruiser 80 має чудовий стан і не потребує ремонту. Наразі максимальна ставка за позашляховик становить $110 000.

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На аукціон Bring a Trailer виставили Toyota Land Cruiser 80 1997 з невеликим пробігом. Позашляховик має відмінний стан. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Цей Toyota Land Cruiser 80 пофарбований у білий колір та отримав золоті логотипи. В іншому позашляховик залишився повністю в оригінальному вигляді.

Власник оснастив позашляховик золотими логотипами Фото: Bring a Trailer

Передні та задні бампери пофарбовані в сірий колір. На авто встановили 16-дюймові легкосплавні колісні диски.

Пробіг авто становить 7500 км. Він зберіг більшість оригінальних деталей і не потребує ремонту.

Toyota Land Cruiser 80 оснащений 4,5-літровим рядним шестициліндровим двигуном потужністю 212 к.с. і 275 Нм крутного моменту. Він працює в парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач та доповнений системою повного приводу.

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Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри та дерева. Автомобіль має три ряди сидінь на сім посадкових місць.

Сидіння виготовлені зі світлої шкіри Фото: Bring a Trailer

Наразі максимальна ставка за позашляховик становить $110 000. Торги за лот закінчуються через чотири дні.

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