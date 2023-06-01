Незвичайна капсула часу: прототип пікапа Chevrolet 1999 року продають за $125 000 (фото)

В унікального пікапа було кілька власників, але він має відмінний стан і пробіг всього 3148 км. Під капотом встановлений 6,0-літровий двигун V8, який не був доступний для серійної моделі.

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У Канаді виставили на продаж перший передсерійний прототип Chevrolet Avalanche. Цей пікап був збудований у 1999 році, за два роки до початку виробництва серійної моделі. Про це розповіли на сайті The Drive.

Прототипи рідко потрапляють до рук приватних осіб, але цей Chevrolet Avalanche Base Camp є винятком. У 2006 році General Motors продали пікап після того, як він перестав виконувати функції виставкового автомобіля.

Автомобіль змінив кількох власників, після чого був доставлений до Канади. Один з власників використав пікап за призначенням, поки не зрозумів, з чим має справу. У результаті нинішній власник Chevrolet Avalanche Base Camp вирішив виставити його на продаж за 125 тисяч доларів.

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Концепт має багато відмінностей від серійної моделі. Авто пофарбоване у жовтий колір, а на кузові з'явилися пластикові накладки.

Спереду встановлений кенгурятник, який захищає решітку радіатора та бампер. На даху з'явився додатковий багажник.

У вантажній платформі встановлено повноцінну похідну кухню Фото: Hemmings

У вантажній платформі встановлено повноцінну похідну кухню. У салоні також є кілька унікальних елементів, серед яких підсклянники з підігрівом та охолодженням, вбудований GPS-навігатор та DVD-плеєр з екранами у підголівниках.

Концепт відрізняється унікальним салоном Фото: Hemmings

Chevrolet Avalanche Base Camp оснащується 6,0-літровим двигуном V8, який не пропонувався для моделі першого покоління. Пробіг унікального авто становить лише 3148 км.

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