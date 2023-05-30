Скромна капсула часу: виявлено 32-річну "трійку" BMW в стані нового авто (фото)

BMW 316i проїжджав в середньому по 120 км на рік і більшу частину часу зберігався в опалюваному гаражі. Седан ідеально зберігся та виглядає як новий.

Related video

У Великій Британії знайшли ідеально збережений BMW 3 Series E30 1991 року. Пробіг автомобіля складає лише 3869 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Седан зберігався в опалюваному гаражі

Перший власник вирішив купити BMW 3 Series E30 3 січня 1991 року. Вибір ліг на початкову версію 316i. Седан вважався бюджетним, проте британець зберігав його як раритетне авто.

Автомобіль ідеально зберігся

BMW 316i весь час стояв опалюваному гаражі, а на вулицю виїжджав дуже рідко і виключно в хорошу погоду — машина жодного разу не потрапляла під дощ. У середньому авто долало по 120 км на рік. На даний момент у автомобіля другий власник — він купив BMW 3 Series E30 в 2021 році і тепер планує його перепродати.

Важливо

В Україну привезли найшвидший спорткар BMW за 6,5 мільйона гривень (фото)

"Трійка" BMW чудово збереглася і виглядає як нова. Кузов та салон у хорошому стані і навіть гума у седана рідна. Машина виглядає так, ніби тільки куплена в автосалоні.

Під капотом встановлена 98-сильна четвірка

BMW 316i оснащений 1,6-літровою 98-сильною бензиновою четвіркою та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Комплектація включає литі диски, магнітофон, сигналізацію, електропривід склопідйомників та дзеркал заднього виду.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили культовий BMW M5 E39 із пробігом лише 1200 км.

Також ми писали, що в Україні виявлено 40-річну "Ниву" в стані нового авто.