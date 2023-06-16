Розкішного конкурента Tesla Model Y від Honda розсекретили до прем'єри (фото)

Кросовер Acura ZDX повернеться на ринок та стане електромобілем. Модель розробляють разом із концерном General Motors.

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У США під час тестів помічено нову Acura ZDX. Перший електромобіль від преміального підрозділу концерну Honda презентують цієї осені, а його продажі стартують у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер розробляють разом із General Motors Фото: carscoops.com

Кросовер Acura ZDX відродили у форматі електромобіля. Це серійна версія торішнього концепткара Precision. Авто виглядає стриманіше свого прототипу, але зберігає його риси. Дизайн елегантніший, ніж у бензинових Acura, а замість фірмового "дзьоба" решітки радіатора встановлена пластикова заглушка.

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Нова Acura ZDX стане конкурентом Tesla Model Y, Mercedes-Benz EQE та Audi Q6 e-tron. Преміальний кросовер Honda розробляється спільно з General Motors і використовує їхню архітектуру Ultium як Cadillac Lyriq або Chevrolet Blazer. ZDX – друга після Honda Prologue модель на цій платформі.

Запас ходу кросовера перевищить 450 км Фото: carscoops.com

Характеристики Acura ZDX поки що тримаються в секреті. За даними Carscoops, топова версія моделі отримає двомоторну повнопривідну силову установку від Chevrolet Blazer потужністю 557 к. с. Розгін до 100 км/год займе менше ніж 4 с. Запас ходу кросовера складе щонайменше 450 км.

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