Скарби в сараї: виявлено вражаючу колекцію культових Chevrolet Corvette (відео)

У колекції зібрано шість Chevrolet Corvette другого покоління, випущених з 1963 по 1967 роки. Вартість деяких авто сягає 150 000 доларів.

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У США знайшли цілу колекцію класичних Chevrolet Corvette Stingray. Легендарні американські спорткари не виїжджали на дороги понад 30 років. Знахідці присвячено відео на Youtube-каналі Horsepower Depot.

Автомобілі непогано збереглися Фото: скриншот / YouTube

Загалом у старому сараї виявили одразу шість Chevrolet Corvette Stingray. Усі вони доволі непогано збереглися, хоча два автомобілі розібрані.

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Усі спорткари відносяться до другого покоління Chevrolet Corvette C2, яке випускали з 1963 по 1967 роки. Такі авто дуже цінуються колекціонерами і після реставрації коштують не менше 100 000 доларів.

Цей Chevrolet Corvette оснащений 7,0-літровим 390-сильним мотором Фото: скриншот / YouTube

Найдорожчим є рідкісне купе Chevrolet Corvette 1966 року з 7,0-літровим 390-сильним V8. Воно в дуже хорошому стані і може коштувати до 150 000 доларів. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 6,3 с і розвинути 230 км/год.

Також у колекції є два 5,4-літрових (потужністю 250-365 к. с.) кабріолети Chevrolet Corvette Stingray і підготовлене до змагань купе з гоночним мотором. Розібрані машини ідентифікувати поки що не вдалося. Тепер усі Corvette відновлять до оригінального стану.

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