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Легендарний американський спорткар 60-х півстоліття простояв покинутим у гаражі (фото)

Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C1, покинуті авто
Фото: autoevolution.com | Chevrolet Corvette не виїжджав на дороги півстоліття

Chevrolet Corvette простояв у гаражі з початку 70-х років. У авто відсутні бампер, трансмісія і лакофарбове покриття.

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У США виявили справжній занедбаний раритет — Chevrolet Corvette 1960 року. Спорткар не виїжджав на дороги понад півстоліття. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Chevrolet Corvette C1, Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C1, покинуті авто Fullscreen
Спорткар оснащений 270-сильним V8
Фото: autoevolution.com

Цей Chevrolet Corvette першого покоління проїздив трохи більше 10 років — на початку 70-х з невідомої причини авто розібрали і поставили в гараж у штаті Массачусетс. Там спорткар і простояв до наших днів.

Corvette частково зібрали, хоча низку деталей досі не встановлено. З кузова видалено всю фарбу, відсутні передній бампер, частина хромованого декору і трансмісія. М'який тканинний дах розірвано, а в салоні пошкоджено оздоблення.

салон шевроле корвет 1960, Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C1, покинуті авто Fullscreen
У салоні Corvette пошкоджено оздоблення
Фото: autoevolution.com

Зате оскільки кузовні панелі склопластикові, то авто не покрилося іржею. Пробіг спорткара становить 145 000 км.

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Chevrolet Corvette першого покоління випускали з 1953 по 1962 роки. Конкретно цей спорткар оснащений 4,6-літровим 270-сильним V8 із двома карбюраторами. Новим такий автомобіль розганявся до 100 км/год за 6,6 с і розвивав швидкість понад 200 км/год.

Шевроле Корвет 1960, Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C1, покинуті авто Fullscreen
М'який дах кабріолета розірвано
Фото: autoevolution.com

Тепер Chevrolet Corvette планують продати новому власнику, який займеться його реставрацією. Старовинне авто оцінили в 37 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США знайшли покинутим раритетний суперкар Ferrari 70-х.

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