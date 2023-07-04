Легендарный американский спорткар 60-х полвека простоял заброшенным в гараже (фото)

Chevrolet Corvette простоял в гараже с начала 70-х годов. У авто отсутстакют бампер, трансмиссия и лакокрасочное покрытие.

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В США обнаружили настоящий заброшенный раритет – Chevrolet Corvette 1960 года. Спорткар не выезжал на дороги более полувека. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Спорткар оснащен 270-сильным V8 Фото: autoevolution.com

Этот Chevrolet Corvette первого поколения проездил немногим более 10 лет – в начале 70-х по неизвестной причине авто разобрали и поставили в гараж в штате Массачусетс. Там спорткар и простоял до наших дней.

Corvette частично собрали, хотя ряд деталей до сих пор не установлены. С кузова удалена вся краска, отсутствуют передний бампер, часть хромированного декора и трансмиссия. Мягкая тканевая крыша разорвана, а в салоне повреждена отделка.

В салоне Corvette повреждена отделка Фото: autoevolution.com

Зато поскольку кузовные панели стеклопластиковые, то авто не покрылось ржавчиной. Пробег спорткара составляет 145 000 км.

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Chevrolet Corvette первого поколения выпускали с 1953 по 1962 годы. Конкретно этот спорткар оснащен 4,6-литровым 270-сильным V8 с двумя карбюраторами. Новым такой автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 6,6 с и развивал скорость свыше 200 км/ч.

Мягкая крыша кабриолета разорвана Фото: autoevolution.com

Теперь Chevrolet Corvette планируют продать новому владельцу, который займется его реставрацией. Старинное авто оценили в 37 000 долларов.

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