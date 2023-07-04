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Авто

Легендарный американский спорткар 60-х полвека простоял заброшенным в гараже (фото)

Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C1, заброшенные авто
Фото: autoevolution.com | Chevrolet Corvette не выезжал на дороги полвека

Chevrolet Corvette простоял в гараже с начала 70-х годов. У авто отсутстакют бампер, трансмиссия и лакокрасочное покрытие.

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В США обнаружили настоящий заброшенный раритет – Chevrolet Corvette 1960 года. Спорткар не выезжал на дороги более полувека. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Chevrolet Corvette C1, Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C1, заброшенные авто Fullscreen
Спорткар оснащен 270-сильным V8
Фото: autoevolution.com

Этот Chevrolet Corvette первого поколения проездил немногим более 10 лет – в начале 70-х по неизвестной причине авто разобрали и поставили в гараж в штате Массачусетс. Там спорткар и простоял до наших дней.

Corvette частично собрали, хотя ряд деталей до сих пор не установлены. С кузова удалена вся краска, отсутствуют передний бампер, часть хромированного декора и трансмиссия. Мягкая тканевая крыша разорвана, а в салоне повреждена отделка.

салон шевроле корвет 1960, Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C1, заброшенные авто Fullscreen
В салоне Corvette повреждена отделка
Фото: autoevolution.com

Зато поскольку кузовные панели стеклопластиковые, то авто не покрылось ржавчиной. Пробег спорткара составляет 145 000 км.

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Chevrolet Corvette первого поколения выпускали с 1953 по 1962 годы. Конкретно этот спорткар оснащен 4,6-литровым 270-сильным V8 с двумя карбюраторами. Новым такой автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 6,6 с и развивал скорость свыше 200 км/ч.

Шевроле Корвет 1960, Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C1, заброшенные авто Fullscreen
Мягкая крыша кабриолета разорвана
Фото: autoevolution.com

Теперь Chevrolet Corvette планируют продать новому владельцу, который займется его реставрацией. Старинное авто оценили в 37 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в США нашли заброшенным раритетный суперкар Ferrari 70-х.

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