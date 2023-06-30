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Авто

Заброшенное сокровище: в старом гараже обнаружен редчайший суперкар Ferrari 70-х (фото)

Ferrari 308 GTB Vetroresina, Ferrari 308 GTB 1976, Ferrari 308 GTB, Ferrari 308, суперкар Ferrari
Фото: Motor1.com | Ferrari 308 GTB Vetroresina — редкая версия модели со стеклопластиковым кузовом

Выпущено только 712 Ferrari 308 GTB Vetroresina с облегченным стеклопластиковым кузовом. Суперкар оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V8.

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В США нашли очень редкий Ferrari 308 GTB 1976 года. Винтажный суперкар не один год простоял заброшенным в гараже. Об этом сообщает сайт Motor1.

Ferrari 308 GTB Vetroresina, Ferrari 308 GTB 1976, Ferrari 308 GTB, Ferrari 308, суперкар Ferrari Fullscreen
Пробег автомобиля составляет 15 400 км
Фото: Motor1.com

У Ferrari 308 GTB разбито лобовое стекло, а на кузове видны вмятины и трещины. Некоторые детали отсутствуют, а в салоне потрескалась отделка и торчит проводка. Детали двигателя покрыты слоем ржавчины.

Ferrari 308 GTB Vetroresina, Ferrari 308 GTB 1976, Ferrari 308 GTB, Ferrari 308, суперкар Ferrari Fullscreen
В салоне потрескалась отделка и торчат провода
Фото: Motor1.com

Вместе с тем, суперкар Ferrari 308 GTB полностью комплектный. Авто не очень активно эксплуатировали: его пробег за 47 лет – всего 15 400 км. В августе автомобиль планируют продать на аукционе.

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Суперкар является ценным, ведь это редкая ранняя версия Ferrari 308 GTB Vetroresina. Главная ее особенность – стеклопластиковый (а не алюминиевый, как у большинства Ferrari 308) кузов. Всего выпущено только 712 таких купе.

Ferrari 308 GTB Vetroresina, Ferrari 308 GTB 1976, Ferrari 308 GTB, Ferrari 308, суперкар Ferrari Fullscreen
Всего выпущено только 712 Ferrari 308 GTB Vetroresina
Фото: Motor1.com

Ferrari 308 GTB Vetroresina на 150 кг легче стандартной модели с алюминиевым кузовом. Суперкар оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V8 мощностью 237 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,4 с и развивает 252 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили коллекцию очень редких и дорогих спорткаров 60-х годов.

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