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Покинутий скарб: у старому гаражі виявлено рідкісний суперкар Ferrari 70-х (фото)

Ferrari 308 GTB Vetroresina, Ferrari 308 GTB 1976, Ferrari 308 GTB, Ferrari 308, суперкар Ferrari
Фото: Motor1.com | Ferrari 308 GTB Vetroresina — рідкісна версія моделі зі склопластиковим кузовом

Випущено тільки 712 Ferrari 308 GTB Vetroresina з полегшеним склопластиковим кузовом. Суперкар оснащений високооборотистим 3,0-літровим V8.

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У США знайшли дуже рідкісний Ferrari 308 GTB 1976 року. Вінтажний суперкар не один рік простояв покинутим у гаражі. Про це повідомляє сайт Motor1.

Ferrari 308 GTB Vetroresina, Ferrari 308 GTB 1976, Ferrari 308 GTB, Ferrari 308, суперкар Ferrari Fullscreen
Пробіг автомобіля становить 15 400 км
Фото: Motor1.com

У Ferrari 308 GTB розбите лобове скло, а на кузові видно вм'ятини і тріщини. Деякі деталі відсутні, а в салоні потріскалося оздоблення і стирчить проводка. Деталі двигуна покриті шаром іржі.

Ferrari 308 GTB Vetroresina, Ferrari 308 GTB 1976, Ferrari 308 GTB, Ferrari 308, суперкар Ferrari Fullscreen
У салоні потріскалося оздоблення і стирчать дроти
Фото: Motor1.com

Разом з тим, суперкар Ferrari 308 GTB повністю комплектний. Авто не дуже активно експлуатували: його пробіг за 47 років — лише 15 400 км. У серпні автомобіль планують продати на аукціоні.

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Суперкар є цінним, адже це рідкісна рання версія Ferrari 308 GTB Vetroresina. Головна її особливість — склопластиковий (а не алюмінієвий, як у більшості Ferrari 308) кузов. Загалом випущено лише 712 таких купе.

Ferrari 308 GTB Vetroresina, Ferrari 308 GTB 1976, Ferrari 308 GTB, Ferrari 308, суперкар Ferrari Fullscreen
Загалом випущено лише 712 Ferrari 308 GTB Vetroresina
Фото: Motor1.com

Ferrari 308 GTB Vetroresina на 150 кг легша за стандартну модель з алюмінієвим кузовом. Суперкар оснащений високооборотистим 3,0-літровим V8 потужністю 237 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,4 с і розвиває 252 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили колекцію дуже рідкісних і дорогих спорткарів 60-х років.

Також ми писали, що в Канаді знайшли Honda Civic 1992 року без пробігу і в стані нового авто.