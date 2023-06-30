Покинутий скарб: у старому гаражі виявлено рідкісний суперкар Ferrari 70-х (фото)

Випущено тільки 712 Ferrari 308 GTB Vetroresina з полегшеним склопластиковим кузовом. Суперкар оснащений високооборотистим 3,0-літровим V8.

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У США знайшли дуже рідкісний Ferrari 308 GTB 1976 року. Вінтажний суперкар не один рік простояв покинутим у гаражі. Про це повідомляє сайт Motor1.

Пробіг автомобіля становить 15 400 км Фото: Motor1.com

У Ferrari 308 GTB розбите лобове скло, а на кузові видно вм'ятини і тріщини. Деякі деталі відсутні, а в салоні потріскалося оздоблення і стирчить проводка. Деталі двигуна покриті шаром іржі.

У салоні потріскалося оздоблення і стирчать дроти Фото: Motor1.com

Разом з тим, суперкар Ferrari 308 GTB повністю комплектний. Авто не дуже активно експлуатували: його пробіг за 47 років — лише 15 400 км. У серпні автомобіль планують продати на аукціоні.

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Суперкар є цінним, адже це рідкісна рання версія Ferrari 308 GTB Vetroresina. Головна її особливість — склопластиковий (а не алюмінієвий, як у більшості Ferrari 308) кузов. Загалом випущено лише 712 таких купе.

Загалом випущено лише 712 Ferrari 308 GTB Vetroresina Фото: Motor1.com

Ferrari 308 GTB Vetroresina на 150 кг легша за стандартну модель з алюмінієвим кузовом. Суперкар оснащений високооборотистим 3,0-літровим V8 потужністю 237 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,4 с і розвиває 252 км/год.

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