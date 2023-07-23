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Авто

Уникальный 87-летний кабриолет от украинского дизайнера продают за $3,5 миллиона (фото)

Кабриолет Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яков Савчик
Фото: GOODING&COMPANY | Дизайн кабриолета Hispano Suiza J12 разработал украинец Яков Савчик

Выпущено лишь 10 роскошных кабриолетов Hispano-Suiza J12 1936 года. Элегантный дизайн автомобиля разработал стилист Яков Савчик из Украины.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили раритетный Hispano-Suiza J12 1936 года. За кабриолет планируют выручить от 2,5 до 3,5 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яков Савчик Fullscreen
Всего выпущено лишь 10 кабриолетов Hispano-Suiza J12
Фото: GOODING&COMPANY

Столь высокая цена обусловлена редкостью модели – выпущено только 120 роскошных Hispano-Suiza J12. Из них лишь 10 получили элегантный кузов кабриолет, созданный дизайнером украинского происхождения Жаком Савчиком.

1936 Hispano-Suiza J12 Saoutchik, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яков Савчик Fullscreen
В оформлении авто использовано немало хрома
Фото: GOODING&COMPANY

Жак или Яков Савчик (настоящая фамилия – Савчук) выехал во Францию из Украины с родителями в детстве в конце XIX века. В 1905 году 25-летний Савчик, изменив имя и фамилию на французский манер, основал в одном из пригородов Парижа кузовное ателье.

Яков Савчик создавал кузова эксклюзивного дизайна по индивидуальным заказам. Он работал с роскошными моделями Mercedes-Benz, Bentley, Rolls-Royce, Delahaye, Talbot-Lago, Pegaso, а с Hispano-Suiza сотрудничал особенно активно.

Салон Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яков Савчик Fullscreen
Салон кабриолета отделан кожей и деревом
Фото: GOODING&COMPANY

Хотя большинство творений Савчика были весьма авангардными и причудливыми, кабриолет J12 отличается утонченным дизайном с плавными линиями кузова и обилием хрома. Салон отделан кожей и деревом.

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Hispano-Suiza J12 оснащен огромным 11,3-литровым V12 мощностью 250 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Двухтонное авто способно развить 150 км/ч.

Двигатель Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яков Савчик Fullscreen
Под капотом установлен огромный 11,3-литровый V12
Фото: GOODING&COMPANY
Яков Савчик, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza Fullscreen
Яков Савчик создавал эксклюзивные кузова для дорогих авто
Фото: GOODING&COMPANY

Кабриолет Hispano-Suiza J12 прошел полную реставрацию и в 2012 году выиграл Гран-при на престижном конкурсе ретро-авто в Пеббл-Бич (США).

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