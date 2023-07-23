Уникальный 87-летний кабриолет от украинского дизайнера продают за $3,5 миллиона (фото)

Выпущено лишь 10 роскошных кабриолетов Hispano-Suiza J12 1936 года. Элегантный дизайн автомобиля разработал стилист Яков Савчик из Украины.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили раритетный Hispano-Suiza J12 1936 года. За кабриолет планируют выручить от 2,5 до 3,5 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Всего выпущено лишь 10 кабриолетов Hispano-Suiza J12 Фото: GOODING&COMPANY

Столь высокая цена обусловлена редкостью модели – выпущено только 120 роскошных Hispano-Suiza J12. Из них лишь 10 получили элегантный кузов кабриолет, созданный дизайнером украинского происхождения Жаком Савчиком.

В оформлении авто использовано немало хрома Фото: GOODING&COMPANY

Жак или Яков Савчик (настоящая фамилия – Савчук) выехал во Францию из Украины с родителями в детстве в конце XIX века. В 1905 году 25-летний Савчик, изменив имя и фамилию на французский манер, основал в одном из пригородов Парижа кузовное ателье.

Яков Савчик создавал кузова эксклюзивного дизайна по индивидуальным заказам. Он работал с роскошными моделями Mercedes-Benz, Bentley, Rolls-Royce, Delahaye, Talbot-Lago, Pegaso, а с Hispano-Suiza сотрудничал особенно активно.

Салон кабриолета отделан кожей и деревом Фото: GOODING&COMPANY

Хотя большинство творений Савчика были весьма авангардными и причудливыми, кабриолет J12 отличается утонченным дизайном с плавными линиями кузова и обилием хрома. Салон отделан кожей и деревом.

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Hispano-Suiza J12 оснащен огромным 11,3-литровым V12 мощностью 250 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Двухтонное авто способно развить 150 км/ч.

Под капотом установлен огромный 11,3-литровый V12 Фото: GOODING&COMPANY Яков Савчик создавал эксклюзивные кузова для дорогих авто Фото: GOODING&COMPANY

Кабриолет Hispano-Suiza J12 прошел полную реставрацию и в 2012 году выиграл Гран-при на престижном конкурсе ретро-авто в Пеббл-Бич (США).

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