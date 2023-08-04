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Авто

Раритеты на свалке: в США обнаружили секретную коллекцию ретро-авто (видео)

ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Фото: скриншот / YouTube | Пикап Ford Model B 30-х и Willys Overland 1916 года

В старом амбаре на свалке и вокруг него спрятаны редкие ретро-автомобили. В коллекции собраны раритетные старинные Ford, Cadillac, Lincoln и Packard.

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В американском штате Южная Дакота нашли неизвестную коллекцию редких ретро-авто. Несколько десятков машин хранятся в небольшом сарае посреди автосвалки и вокруг него. Им посвятили видео на Youtube-канале IowaClassicCars.

ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Cadillac V8 1938 года
Фото: скриншот / YouTube

Амбар с старыми машинами спрятан от сторонних глаз. Чтобы его найти, необходимо пройти среди рядов авто на свалке.

Состояние автомобилей в коллекции разное. Спрятанные в сарае машины сохранились весьма неплохо и требуют только мойки. В то же время, ретро-авто на улице проржавели за годы под открытым небом.

Lincoln Zephyr 1941, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Lincoln Zephyr 1941 года
Ford V8 DeLuxe 1939, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Ford V8 DeLuxe 1939 года
Пикапы Dodge, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Пикапы Dodge
Универсал Packard, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Универсал Packard 1949 года
Пикап International, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Пикап International 1957 года
Lincoln 1956, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто Fullscreen
Lincoln 1956 года
Lincoln Zephyr 1941, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Ford V8 DeLuxe 1939, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Пикапы Dodge, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Универсал Packard, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Пикап International, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто
Lincoln 1956, ретро авто, коллекция авто, заброшенные авто

Старейшим в коллекции является Willys-Overland 1916 года. Собрано немало Ford Model A и Model B 20-30-х годов. Неплохо сохранился Ford V8 DeLuxe 1939 года.

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Самые дорогие авто в коллекции – Cadillac V8 1938 года и Lincoln Zephyr 1941 года со 110-сильным V12 под капотом. Ценными также считаются редчайший универсал Packard 1949 года и купе Lincoln 1956 года, но их состояние оставляет желать лучшего.

Кроме того, в коллекции собраны многочисленные американские пикапы Chevrolet, Dodge Ford, GMC и International 40-х и 50-х годов.

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