Раритеты на свалке: в США обнаружили секретную коллекцию ретро-авто (видео)

В старом амбаре на свалке и вокруг него спрятаны редкие ретро-автомобили. В коллекции собраны раритетные старинные Ford, Cadillac, Lincoln и Packard.

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В американском штате Южная Дакота нашли неизвестную коллекцию редких ретро-авто. Несколько десятков машин хранятся в небольшом сарае посреди автосвалки и вокруг него. Им посвятили видео на Youtube-канале IowaClassicCars.

Cadillac V8 1938 года Фото: скриншот / YouTube

Амбар с старыми машинами спрятан от сторонних глаз. Чтобы его найти, необходимо пройти среди рядов авто на свалке.

Состояние автомобилей в коллекции разное. Спрятанные в сарае машины сохранились весьма неплохо и требуют только мойки. В то же время, ретро-авто на улице проржавели за годы под открытым небом.

Lincoln Zephyr 1941 года Ford V8 DeLuxe 1939 года Пикапы Dodge Универсал Packard 1949 года Пикап International 1957 года Lincoln 1956 года

Старейшим в коллекции является Willys-Overland 1916 года. Собрано немало Ford Model A и Model B 20-30-х годов. Неплохо сохранился Ford V8 DeLuxe 1939 года.

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Самые дорогие авто в коллекции – Cadillac V8 1938 года и Lincoln Zephyr 1941 года со 110-сильным V12 под капотом. Ценными также считаются редчайший универсал Packard 1949 года и купе Lincoln 1956 года, но их состояние оставляет желать лучшего.

Кроме того, в коллекции собраны многочисленные американские пикапы Chevrolet, Dodge Ford, GMC и International 40-х и 50-х годов.

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