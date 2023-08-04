Раритети на звалищі: у США виявили секретну колекцію ретроавто (відео)

У старій коморі на звалищі та навколо нього заховані рідкісні ретроавтомобілі. У колекції зібрані раритетні старовинні Ford, Cadillac, Lincoln і Packard.

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В американському штаті Південна Дакота знайшли невідому колекцію рідкісних ретроавто. Кілька десятків машин зберігаються в невеликому сараї посеред автозвалища і навколо нього. Їм присвятили відео на Youtube-каналі IowaClassicCars.

Cadillac V8 1938 року Фото: скриншот / YouTube

Комора зі старими машинами захована від сторонніх очей. Щоб його знайти, необхідно пройти серед рядів авто на звалищі.

Стан автомобілів у колекції різний. Заховані в сараї машини збереглися вельми непогано і потребують лише мийки. Водночас, ретроавто на вулиці проржавіли за роки просто неба.

Lincoln Zephyr 1941 року Ford V8 DeLuxe 1939 року Пікапи Dodge Універсал Packard 1949 року Пікап International 1957 року Lincoln 1956 року

Найстарішим у колекції є Willys-Overland 1916 року. Зібрано чимало Ford Model A та Model B 20-30-х років. Непогано зберігся Ford V8 DeLuxe 1939 року.

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Найдорожчі авто в колекції — Cadillac V8 1938 року і Lincoln Zephyr 1941 року зі 110-сильним V12 під капотом. Цінними також вважаються рідкісний універсал Packard 1949 року і купе Lincoln 1956 року, але їхній стан залишає бажати кращого.

Крім того, в колекції зібрані численні американські пікапи Chevrolet, Dodge Ford, GMC і International 40-х і 50-х років.

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