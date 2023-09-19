Неприметная капсула времени: в Киеве нашли 40-летний Mercedes с небольшим пробегом (фото)

Mercedes W123 хорошо сохранился и проехал всего 55 тыс. км. У седана редкая комплектация с дизелем и автоматической КПП.

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В Киеве обнаружена настоящая капсула времени – отлично сохранившийся Mercedes-Benz W123 1982 года. Седан годами пылился в гараже. О находке рассказал блогер Roma Urraco.

Автомобиль годами пылился в гараже Фото: Roma Urraco

Этот Mercedes 300D W123 эксплуатировался очень мало – на его одометре указан пробег в 55 625 км. Судя по номерным знакам старого образца, в последний раз его ставили на учет в период с 1995 по 2004 годы.

Седан Mercedes W123 неплохо сохранился. Его кузов не проржавел, а лакокрасочное покрытие и хромированные детали без повреждений. В неплохом состоянии и салон Mercedes.

Седан оснащен дизелем и автоматом Фото: Roma Urraco

Mercedes 300D W123 оснащен 3,0-литровым пятицилиндровым дизелем без наддува мощностью 88 л. с. и с крутящим моментом в 172 Н∙м. Мало того, у авто 4-ступенчатая автоматическая КПП – редкость для дизельных Mercedes W123.

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Такой седан Mercedes способен разогнаться до 100 км/ч за 17,8 с и развить 155 км/ч. Расход топлива составляет 9,3 л/100 км в смешанном цикле.

Салон Mercedes 123 неплохо сохранился Фото: Roma Urraco На одометре высвечен пробег в 55 625 км Фото: Roma Urraco

Напомним, что семейство Mercedes-Benz W123 выпускали с 1976 по 1986 годы и всего собрали почти 2,7 миллиона авто. Модель считается одной из самых надежных в истории немецкой марки – существуют экземпляры с пробегом в несколько миллионов километров.

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