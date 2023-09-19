Непоказна капсула часу: у Києві знайшли 40-річний Mercedes із невеликим пробігом (фото)

Mercedes W123 добре зберігся і проїхав лише 55 тис. км. У седана рідкісна комплектація з дизелем і автоматичною КПП.

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У Києві виявлено справжню капсулу часу — чудово збережений Mercedes-Benz W123 1982 року. Седан роками припадав пилом у гаражі. Про знахідку розповів блогер Roma Urraco.

Автомобіль роками припадав пилом у гаражі Фото: Roma Urraco

Цей Mercedes 300D W123 експлуатували дуже мало — на його одометрі вказано пробіг у 55 625 км. Судячи з номерних знаків старого зразка, востаннє його ставили на облік у період з 1995 по 2004 роки.

Седан Mercedes W123 непогано зберігся. Його кузов не проржавів, а лакофарбове покриття і хромовані деталі без пошкоджень. У непоганому стані і салон Mercedes.

Седан оснащений дизелем і автоматом Фото: Roma Urraco

Mercedes 300D W123 оснащений 3,0-літровим п'ятициліндровим дизелем без наддуву потужністю 88 к.с. і з крутильним моментом у 172 Н∙м. Мало того, у авто 4-ступінчаста автоматична КПП — рідкість для дизельних Mercedes W123.

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Такий седан Mercedes здатний розігнатися до 100 км/год за 17,8 с і розвинути 155 км/год. Витрата палива становить 9,3 л/100 км у змішаному циклі.

Салон Mercedes 123 непогано зберігся Фото: Roma Urraco На одометрі висвічено пробіг у 55 625 км Фото: Roma Urraco

Нагадаємо, що сімейство Mercedes-Benz W123 випускали з 1976 по 1986 роки і всього зібрали майже 2,7 мільйона авто. Модель вважається однією з найнадійніших в історії німецької марки — існують екземпляри з пробігом у кілька мільйонів кілометрів.

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