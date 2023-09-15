На аукціон виставлено Chevrolet Corvette 1969 року в стані нового авто (фото)
Chevrolet Corvette 1969 року ідеально зберігся і проїхав менше 20 000 км. Спорткар оснащений 350-сильним V8 і здатний розігнатися до сотні за 6,4 с.
У США на аукціон Mecum виставлено Chevrolet Corvette 1969 року. Спорткар ідеально зберігся і виглядає як новий, тому за нього планують виручити понад 100 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
За 54 роки Chevrolet Corvette Stingray проїхав лише 17 780 км. Це капсула часу і один із найбільш збережених Corvette 60-х років.Важливо
Автомобіль має рідне лакофарбове покриття без пошкоджень та ідеальний стан салону. Замінено лише шини та акумулятор. Збережена і вся оригінальна документація на автомобіль — чек з автосалону, гарантійний талон, посібник з експлуатації.
Довгий час про цей Chevrolet Corvette Stingray ніхто не чув, і його виявлення викликало фурор серед колекціонерів. Спорткар зібрав близько десятка нагород на різних автофестивалях і зльотах.
Цей Chevrolet Corvette — одна з ранніх моделей покоління С3 з 5,7-літровим V8. Двигун розвиває 350 к. с. і працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути швидкість понад 200 км/год. Комплектація Corvette включає кондиціонер і радіо.
Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні продаватимуть найдорожчий Chevrolet Corvette в історії. Він оцінений у $4 мільйони.
Також ми розповідали, що на продаж виставлено рідкісний лімузин Tatra 90-х.