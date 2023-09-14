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Чеський люкс: рідкісний лімузин Tatra 90-х продають за ціною "Гелендвагена" (фото)

Tatra 613 Electronic, Tatra 613, Tatra 613, Tatra 613 1993
Випущено тільки 17 Tatra 613 Electronic

Випущено лише 17 лімузинів Tatra 613 Electronic. Автомобіль оснащували телевізором, телефоном і холодильником, а в рух його приводить 3,5-літровий V8 із повітряним охолодженням.

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У Чехії продається раритетна Tatra 613 1993 року. Розкішний седан оцінили у 2,5 мільйона крон ($110 000) — як новий Mercedes G-Class. Подробиці авто розкрили на сайті Classic Car Bohemia.

Tatra 613 Electronic, Tatra 613, Tatra 613, Tatra 613 1993 Fullscreen
Лімузин подовжений до 5,13 метрів

Настільки висока ціна Tatra 613 зумовлена тим, що це одна з найрідкісніших версій моделі — Electronic. Загалом випущено лише 17 таких авто, з них лише 4 — такого зеленого кольору.

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Tatra 613 Electronic — подовжений до 5,13 м і модернізований варіант моделі. Задньомоторний седан випускали з 1974 року і станом на початок 90-х він уже застарів, тому його осучаснили.

Tatra 613, Tatra 613 Electronic, Tatra 613 1993 Fullscreen
Двигун авто розташований позаду

Автомобіль отримав кондиціонер, люк, підігрів сидінь і бортовий комп'ютер з голосовим управлінням, а за доплату пропонували шкіряний салон, телевізор, холодильник, телефон і CD-плеєр.

салон tatra 613, Tatra 613 Electronic, Tatra 613, Tatra 613, Tatra 613 1993 Fullscreen
Рідкісне авто оцінили в 110 000 доларів

Крім того, 3,5-літровий V8 з повітряним охолодженням доповнили уприскуванням палива, що підняло його віддачу до 200 к. с. і 300 Н∙м. З 4-ступінчастою механічною КПП Tatra 613 здатна розвинути 230 км/год і розігнатися до 100 км/год за 10 с.

Tatra 613, Tatra 613 Electronic, Tatra 613 1993 Fullscreen
Автомобіль використовувався чеським урядом

Саме ця Tatra 613 Electronic використовувалася чеським урядом. Пробіг авто становить 231 тис. км.

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