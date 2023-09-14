Чеський люкс: рідкісний лімузин Tatra 90-х продають за ціною "Гелендвагена" (фото)

Випущено лише 17 лімузинів Tatra 613 Electronic. Автомобіль оснащували телевізором, телефоном і холодильником, а в рух його приводить 3,5-літровий V8 із повітряним охолодженням.

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У Чехії продається раритетна Tatra 613 1993 року. Розкішний седан оцінили у 2,5 мільйона крон ($110 000) — як новий Mercedes G-Class. Подробиці авто розкрили на сайті Classic Car Bohemia.

Лімузин подовжений до 5,13 метрів

Настільки висока ціна Tatra 613 зумовлена тим, що це одна з найрідкісніших версій моделі — Electronic. Загалом випущено лише 17 таких авто, з них лише 4 — такого зеленого кольору.

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Tatra 613 Electronic — подовжений до 5,13 м і модернізований варіант моделі. Задньомоторний седан випускали з 1974 року і станом на початок 90-х він уже застарів, тому його осучаснили.

Двигун авто розташований позаду

Автомобіль отримав кондиціонер, люк, підігрів сидінь і бортовий комп'ютер з голосовим управлінням, а за доплату пропонували шкіряний салон, телевізор, холодильник, телефон і CD-плеєр.

Рідкісне авто оцінили в 110 000 доларів

Крім того, 3,5-літровий V8 з повітряним охолодженням доповнили уприскуванням палива, що підняло його віддачу до 200 к. с. і 300 Н∙м. З 4-ступінчастою механічною КПП Tatra 613 здатна розвинути 230 км/год і розігнатися до 100 км/год за 10 с.

Автомобіль використовувався чеським урядом

Саме ця Tatra 613 Electronic використовувалася чеським урядом. Пробіг авто становить 231 тис. км.

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