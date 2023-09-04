Найкрасивіший автомобіль у світі продали за ціною понад мільйон доларів (фото)

Jaguar E-Type — найзнаменитіша модель британської марки. Спорткар здатний розвинути 240 км/год і був одним із найшвидших авто свого часу.

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У Великій Британії на аукціоні Gooding&Company продали Jaguar E-Type 1961 року. За знаменитий спорткар віддали 911 250 фунтів стерлінгів ($1 147 500). Про це повідомляють на сайті аукціонного дому.

Спорткар неодноразово потрапляв на обкладинки автомобільних журналів Фото: GOODING&COMPANY

Jaguar E-Type зараз дуже цінується колекціонерами і суттєво подорожчав, але зазвичай коштує в 10 разів менше. Утім, цей кабріолет особливий — це найперший серійний E-Type.

Цей Jaguar E-Type демонстрували на Женевському автосалоні 1961 року, а згодом його придбав керівник перегонової команди Jaguar Френк Інгленд на прізвисько Лофті. Він нерідко надавав спорткар журналістам для тест-драйвів, тому його можна побачити на обкладинках багатьох британських автожурналів 60-х.

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: GOODING&COMPANY

Кабріолет Jaguar E-Type кілька разів змінював власників. У 2002 автомобіль пройшов серйозну модернізацію.

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Під капотом встановлена 265-сильна шістка Фото: GOODING&COMPANY

Ранні версії Jaguar E-Type оснащували 3,8-літровою 265-сильною шісткою. Це був один із найшвидших серійних авто свого часу — його максимальна швидкість становить 240 км/год, а розгін до 100 км/год займає 7 секунд.

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