На аукцион выставлен Chevrolet Corvette 1969 года в состоянии нового авто (фото)

Chevrolet Corvette 1969 года идеально сохранился и проехал менее 20 000 км. Спорткар оснащен 350-сильным V8 и способен разогнаться до сотни за 6,4 с.

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В США на аукцион Mecum выставлен Chevrolet Corvette 1969 года. Спорткар идеально сохранился и выглядит как новый, поэтому за него планируют выручить свыше 100 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Спорткар собрал множество наград на автошоу Фото: Mecum

За 54 года Chevrolet Corvette Stingray проехал всего 17 780 км. Это капсула времени и один из самых сохранных Corvette 60-х годов.

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В Украине появился новейший Chevrolet Corvette Stingray (фото)

У автомобиля родное лакокрасочное покрытие без повреждений и идеальное состояние салона. Заменены только шины и аккумулятор. Сохранена и вся оригинальная документация на автомобиль – чек с автосалона, гарантийный талон, руководство по эксплуатации.

Салон Chevrolet Corvette идеально сохранился Фото: Mecum

Долгое время об этом Chevrolet Corvette Stingray никто не слышал, и его обнаружение вызвало фурор среди коллекционеров. Спорткар собрал около десятка наград на различных автофестивалях и слетах.

Под капотом установлен 350-сильный V8 Фото: Mecum

Этот Chevrolet Corvette – одна из ранних моделей поколения С3 с 5,7-литровым V8. Двигатель развивает 350 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить скорость свыше 200 км/ч. Комплектация Corvette включает кондиционер и радио.

Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе будут продавать самый дорогой Chevrolet Corvette в истории. Он оценен в $4 миллиона.

Также мы рассказывали, что на продажу выставлен редчайший лимузин Tatra 90-х.