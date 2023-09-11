В Україні з'явився новітній Chevrolet Corvette Stingray (фото)

Новий Chevrolet Corvette Stingray вперше став середньомоторним. Спорткар здатний розвинути швидкість понад 300 км/год і при цьому залишається відносно недорогим.

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У Києві помітили новий Chevrolet Corvette C8. Нинішнє покоління легендарного американського спорткара є рідкістю на українських дорогах. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар Chevrolet Corvette Stingray восьмого покоління вийшов на ринок у 2020 і здійснив справжню революцію. Річ у тім, що вперше в історії модель стала середньомоторною. Це істотно поліпшило керованість спорткара.

Chevrolet Corvette C8 є доступним спорткаром — у США його ціна стартує з 62 500 доларів. Базова версія моделі оснащена 6,2-літровим V8 і 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями.

Конкретно цей автомобіль належить до версії Chevrolet Corvette Z51. Потужність її мотора збільшено з 495 до 502 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 3,5 с і розвивати 312 км/год. Хоча в лінійці є і швидші модифікації.

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Крім того, Chevrolet Corvette Z51 отримав спортивний вихлоп, а поліпшити керованість покликані доопрацьована підвіска, збільшені гальма і самоблокувальний диференціал.

Від стандартного Chevrolet Corvette C8 варіант Z51 можна відрізнити за обвісом і заднім спойлером. Крім того, встановлено особливі шини Michelin Pilot Sport 4S ZP розміром 245/35 ZR19 спереду і 305/30 ZR20 ззаду.

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