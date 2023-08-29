Суперкари та позашляховики: які елітні авто з'явилися в Україні у 2023 році (фото)

Заможні українці продовжують купувати суперкари і дорогі позашляховики. У 2023 році в Україну ввезли Ferrai, Lamborghini, McLaren і найекстремальніший "Гелендваген".

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Навіть під час війни в Україну не припиняють ввозити дорогі ексклюзивні авто. Попит на моделі преміум-класу зростає останнім часом і їхня частка на ринку постійно збільшується. У 2023 році на українських дорогах з'явилося чимало екзотичних суперкарів і дорогих позашляховиків. Фокус вибрав найцікавіші з них.

BMW M4 CSL

BMW M4 CSL

Загалом випущено лише 1000 BMW M4 CSL і в Україні таке купе коштує близько 6,5 мільйонів гривень. Екстремальна трекова версія BMW M4 оснащена 3,0-літровою 550-сильною турбошісткою і полегшена на 100 кг. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 307 км/год.

BMW XM

BMW XM Фото: topgir.com.ua

Флагманський кросовер BMW виявився дуже популярним — в Україні вже придбали кілька десятків цих авто вартістю від 7 мільйонів гривень. Новий BMW XM сягає 5,1 м у довжину, але при цьому не має третього ряду сидінь. Кросовер зі старту доступний лише у 653-сильній гібридній версії. Він не тільки здатний розігнатися до сотні за 4,3 с і досягти 270 км/год, а й може проїхати до 88 км на електротязі.

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Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale — флагманський суперкар італійської марки вартістю понад півмільйона доларів. Його особливість — 1000-сильна гібридна установка, що складається з бензинового V8 твін-турбо і трьох електромоторів. Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год. Також є можливість приїхати 25 км в електричному режимі.

Ford Bronco

Ford Bronco Фото: topgir.com.ua

Ford Bronco доступніший за інші авто в цьому списку, але не менш рідкісний. Річ у тім, що модель тільки-тільки вийшла на європейський ринок, а тридверна версія продається тільки в Америці. Ретро-позашляховик оснащується бензиновими турбомоторами об'ємом 2,3 л (300 к. с.) і 2,7 л (330 к. с.). У нього високий кліренс і позашляхова гума, а дах і двері можна зняти.

Lamborghini Huracan Tecnica

Lamborghini Huracan Tecnica Фото: instagram.com/sergiy_yakovlew

В Україні зареєстровано не один суперкар Lamborghini Huracan, проте лімітована версія Tecnica — особлива. Задньопривідне купе коштує від 280 000 доларів. Автомобіль із 640-сильним V10 здатний розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 320 км/год. Крім того, дизайн купе став виразнішим.

McLaren 720S

McLaren 720S

В Україну привезли вже кілька купе і кабріолетів McLaren 720S вартістю понад 300 000 доларів. Елегантний обтічний суперкар оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 720 к. с. Спринт до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

Mercedes-AMG G63 4x4²

Mercedes-AMG G63 4x4² Фото: topgir.com.ua

Mercedes-AMG G63 4x4² — найекстремальніша версія "Гелендвагена". Завдяки портальним мостам кліренс авто збільшено до 350 мм. На додачу, передбачені позашляхові шини і додаткова оптика на даху. Під капотом встановлено 585-сильний V8 твін-турбо. Вартість позашляховика — близько 350 000 доларів.

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS Фото: topgir.com.ua

Трековий спорткар Porsche 911 GT3 RS є серійною версією гоночного авто. Купе полегшено за рахунок карбонових деталей і отримало аеродинамічний пакет з величезним антикрилом. Високообертова 4,0-літрова шістка розвиває 525 к. с. і дає змогу розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 296 км/год.

Rivian R1S

Електричний позашляховик Rivian R1S у США коштує від 84 500 доларів. Він оснащений одразу чотирма моторами сумарною потужністю 835 к. с. і здатний розігнатися до сотні за 3 с. Запас ходу становить 517 км. В арсеналі позашляховика — повний привід і пневмопідвіска.

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Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Фото: topgir.com.ua

Black Badge — найексклюзивніша і найдорожча версія Rolls-Royce Cullinan: вартість розкішного позашляховика становить близько 700 000 доларів. У авто ексклюзивний декор на кузові, 22-дюймові диски та більш розкішне внутрішнє оздоблення. Потужність 6,75-літрового V12 підняли до 600 к. с.

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