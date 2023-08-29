Суперкары и внедорожники: какие элитные авто появились в Украине в 2023 году (фото)

Зажиточные украинцы продолжают покупать суперкары и дорогие внедорожники. В 2023 году в Украину ввезли Ferrai, Lamborghini, McLaren и самый экстремальный "Гелендваген".

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Даже во время войны в Украину не прекращают ввозить дорогие эксклюзивные авто. Спрос на модели премиум-класса растет в последнее время и их доля на рынке постоянно увеличивается. В 2023 году на украинских дорогах появилось немало экзотических суперкаров и дорогих внедорожников. Фокус выбрал самые интересные из них.

BMW M4 CSL

BMW M4 CSL

Всего выпущено лишь 1000 BMW M4 CSL и в Украине такое купе стоит около 6,5 миллионов гривен. Экстремальная трековая версия BMW M4 оснащена 3,0-литровой 550-сильной турбошестеркой и облегчена на 100 кг. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 307 км/ч.

BMW XM

BMW XM Фото: topgir.com.ua

Флагманский кроссовер BMW оказался очень популярен – в Украине уже приобрели несколько десятков этих авто стоимостью от 7 миллионов гривен. Новый BMW XM достигает 5,1 м в длину, но при этом не имеет третьего ряда сидений. Кроссовер со старта доступен только в 653-сильной гибридной версии. Он не только способен разогнаться до сотни за 4,3 с и достичь 270 км/ч, но и может проехать до 88 км на электротяге.

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Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale – флагманский суперкар итальянской марки стоимостью свыше полумиллиона долларов. Его особенность – 1000-сильная гибридная установка, состоящая из бензинового V8 твин-турбо и трех электромоторов. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Также есть возможность приехать 25 км в электрическом режиме.

Ford Bronco

Ford Bronco Фото: topgir.com.ua

Ford Bronco доступнее других авто в этом списке, но не менее редкий. Дело в том, что модель только-только вышла на европейский рынок, а трехдверная версия продается только в Америке. Ретро-внедорожник оснащается бензиновыми турбомоторами объемом 2,3 л (300 л. с.) и 2,7 л (330 л. с.). У него высокий клиренс и внедорожная резина, а крышу и двери можно снять.

Lamborghini Huracan Tecnica

Lamborghini Huracan Tecnica Фото: instagram.com/sergiy_yakovlew

В Украине зарегистрирован не один суперкар Lamborghini Huracan, однако лимитированная версия Tecnica – особенная. Заднеприводное купе стоит от 280 000 долларов. Автомобиль с 640-сильным V10 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 320 км/ч. Кроме того, дизайн купе стал выразительнее.

McLaren 720S

McLaren 720S

В Украину привезли уже несколько купе и кабриолетов McLaren 720S стоимостью свыше 300 000 долларов. Элегантный обтекаемый суперкар оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 720 л. с. Спринт до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Mercedes-AMG G63 4x4²

Mercedes-AMG G63 4x4² Фото: topgir.com.ua

Mercedes-AMG G63 4x4² — самая экстремальная версия "Гелендвагена". Благодаря портальным мостам клиренс авто увеличен до 350 мм. В добавок, предусмотрены внедорожные шины и дополнительная оптика на крыше. Под капотом установлен 585-сильный V8 твин-турбо. Стоимость внедорожника – около 350 000 долларов.

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS Фото: topgir.com.ua

Трековый спорткар Porsche 911 GT3 RS является серийной версией гоночного авто. Купе облегчено за счет карбоновых деталей и получило аэродинамический пакет с огромным антикрылом. Высокооборотистая 4,0-литровая шестерка развивает 525 л. с. и позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 296 км/ч.

Rivian R1S

Электрический внедорожник Rivian R1S в США стоит от 84 500 долларов. Он оснащен сразу четырьмя моторами суммарной мощностью 835 л. с. и способен разогнаться до сотни за 3 с. Запас хода составляет 517 км. В арсенале внедорожника – полный привод и пневмоподвеска.

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Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Фото: topgir.com.ua

Black Badge – самая эсклюзивная и дорогая версия Rolls-Royce Cullinan: стоимость роскошного внедорожника составляет около 700 000 долларов. У авто эксклюзивный декор на кузове, 22-дюймовые диски и более роскошная внутренняя отделка. Мощность 6,75-литрового V12 подняли до 600 л. с.

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