В Україні різко зріс попит на дорогі преміальні авто: популярні марки та моделі
Частка преміальних авто на українському ринку 2023 року зросла до 22%. Найбільше купують моделі BMW та Mercedes-Benz.
В Україні, незважаючи на війну, почали купувати більше розкішних авто преміум сегменту. За 5 місяців 2023 року продали 5,2 тис. таких машин – у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група AutoConsulting.
Якщо рік тому частка преміальних автомобілів на ринку становила 14,5%, тепер вона збільшилася до 22%. У сегменті кросоверів вона ще вища – 23,2% проти 16,3% торік.
Найбільша частка преміальних авто серед проданих машин на Одещині – 35%. Далі йдуть Львівська (28%) та Волинська (26%) області, а також Київ (24%).
Найпопулярнішим преміум брендом в Україні є BMW. Він займає третину преміального сегменту і у нього відмічено зростання продажів у 3,3 рази, порівняно з 2022 роком. Друге місце займає Mercedes-Benz (зростання продажів у 2 рази), а третє – Lexus (зростання у 4 рази).
Названо і найпопулярніші розкішні авто в Україні:
- Mercedes-Benz GLE (зростання продажу 144%).
- BMW X7 (383%).
- BMW X5 (158%).
Раніше Фокус повідомляв, що в червні продажі нових авто в Україні зросли вдвічі.
Також ми писали, що у нашій країні з'явився флагманський кросовер BMW.