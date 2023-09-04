Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Культова капсула часу: знамените авто 70-х понад 40 років простояло покинутим (фото)

Plymouth Barracuda 1973, Plymouth Barracuda, капсула часу
Фото: ebay.com | Plymouth Barracuda непогано зберігся

Купе Plymouth Barracuda не покидало гараж з 1982 року. Знамените спортивне авто добре збереглося і має невеликий пробіг.

Related video

У США виявили покинутий Plymouth Barracuda 1973 року. Культовий американський спорткар понад 40 років не виїжджав на дороги. Про авто розповіли на eBay.

Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1973, капсула часу Fullscreen
Пробіг вінтажного авто становить 74,5 тис. км
Фото: ebay.com

Plymouth Barracuda простояв у гаражі з 1982 року. Попередній власник авто хотів оновити його, проте йому так і не вдалося це зробити. А після його смерті про машину і зовсім забули.

Спортивне купе Plymouth Barracuda непогано збереглося, незважаючи на солідний вік. Його кузов цілий, хоча кришку багажника потрібно перефарбувати. Оздоблення салону місцями пошкоджене, але загалом також у пристойному стані, а попільничка і запасне колесо зовсім недоторкані. Перед нами — справжня капсула часу.

Plymouth Barracuda 1973, Plymouth Barracuda, капсула часу Fullscreen
Комплектація включає кондиціонер і підсилювач керма
Фото: ebay.com

Пробіг Plymouth Barracuda 1973 року становить 74,5 тис. км. Перший власник дбав про авто і регулярно його обслуговував, про що свідчать численні квитанції з СТО.

Важливо
Раритет за 200 000 євро: культовий спорткар 70-х майже 40 років простояв покинутим (відео)
Раритет за 200 000 євро: культовий спорткар 70-х майже 40 років простояв покинутим (відео)

Plymouth Barracuda оснащений 5,6-літровим V8 потужністю 240 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 8,5 с. Комплектація охоплює кондиціонер, спортивні сидіння і підсилювач керма.

Plymouth Barracuda 1973, Plymouth Barracuda, капсула часу Fullscreen
Під капотом встановлено 240-сильний V8
Фото: ebay.com

Зараз Plymouth Barracuda планують продати на eBay. За автомобіль збираються виручити понад 35 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав про капсулу часу ВАЗ-2106, виявлену в Україні. Пробіг авто — лише 159 км.

Також ми писали про рідкісний покинутий Aston Martin вартістю 500 000 доларів.