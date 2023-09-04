Культова капсула часу: знамените авто 70-х понад 40 років простояло покинутим (фото)

Купе Plymouth Barracuda не покидало гараж з 1982 року. Знамените спортивне авто добре збереглося і має невеликий пробіг.

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У США виявили покинутий Plymouth Barracuda 1973 року. Культовий американський спорткар понад 40 років не виїжджав на дороги. Про авто розповіли на eBay.

Пробіг вінтажного авто становить 74,5 тис. км Фото: ebay.com

Plymouth Barracuda простояв у гаражі з 1982 року. Попередній власник авто хотів оновити його, проте йому так і не вдалося це зробити. А після його смерті про машину і зовсім забули.

Спортивне купе Plymouth Barracuda непогано збереглося, незважаючи на солідний вік. Його кузов цілий, хоча кришку багажника потрібно перефарбувати. Оздоблення салону місцями пошкоджене, але загалом також у пристойному стані, а попільничка і запасне колесо зовсім недоторкані. Перед нами — справжня капсула часу.

Комплектація включає кондиціонер і підсилювач керма Фото: ebay.com

Пробіг Plymouth Barracuda 1973 року становить 74,5 тис. км. Перший власник дбав про авто і регулярно його обслуговував, про що свідчать численні квитанції з СТО.

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Plymouth Barracuda оснащений 5,6-літровим V8 потужністю 240 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 8,5 с. Комплектація охоплює кондиціонер, спортивні сидіння і підсилювач керма.

Під капотом встановлено 240-сильний V8 Фото: ebay.com

Зараз Plymouth Barracuda планують продати на eBay. За автомобіль збираються виручити понад 35 000 доларів.

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