Раритет за 200 000 євро: культовий спорткар 70-х майже 40 років простояв покинутим (відео)

Plymouth Road Runner Superbird — одна з найцінніших американських моделей 70-х років. Спорткар створений на базі гоночного авто і оснащений величезним антикрилом.

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У Бельгії виявлено раритетний Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Спортивне авто простояло в гаражі 39 років. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Pedal to the Metal.

Це один із небагатьох Plymouth Road Runner Superbird у Європі. Спорткар активно експлуатували до 1984 року, а потім поставили його в гараж.

У спорткара величезне антикрило Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль доволі непогано зберігся — у нього рідна фарба і гарний стан салону. Втім, на кузові видно сліди невеликого ДТП, а висувним фарам потрібен ремонт.

Наразі Plymouth Superbird продається в Нідерландах. Авто оцінили в 199 750 євро, ще за 125 250 євро дилер пропонує відреставрувати його.

Висувні фари потребують ремонту Фото: скриншот / YouTube

Варто зазначити, що для Plymouth Superbird 1970 року така ціна вважається невисокою — часом на аукціоні ці авто продають за мільйон доларів і навіть більше. Модель дуже цінується колекціонерами.

Під капотом встановлено 7,2-літровий 375-сильний V8 Фото: скриншот / YouTube

Річ у тім, що випущено всього 1935 Plymouth Road Runner Superbird. Спорткар є серійною версією гоночного авто, яке виграло знаменитий американський чемпіонат NASCAR.

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Родзинка Plymouth Superbird — його аеродинаміка. У авто обтічний "ніс" і величезне антикрило — вони робили авто швидшим на швидкісних овальних трасах NASCAR.

Саме цей Plymouth Superbird 1970 року оснащений 7,2-літровим V8 потужністю 375 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути швидкість понад 240 км/год.

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