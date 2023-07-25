Раритет за 200 000 евро: культовый спорткар 70-х почти 40 лет простоял заброшенным (видео)

Plymouth Road Runner Superbird — одна из самых ценных американских моделей 70-х годов. Спорткар создан на базе гоночного авто и оснащен огромным антикрылом.

Related video

В Бельгии обнаружен раритетный Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Спортивное авто простояло в гараже 39 лет. Находке посвятили видео на Youtube-канале Pedal to the Metal.

Это один из немногих Plymouth Road Runner Superbird в Европе. Спорткар активно эксплуатировали до 1984 года, а затем поставили его в гараж.

У спорткара огромное антикрыло Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль довольно неплохо сохранился – у него родная краска и хорошее состояние салона. Впрочем, на кузове видны следы небольшого ДТП, а выдвижным фарам требуется ремонт.

Сейчас Plymouth Superbird продается в Нидерландах. Авто оценили в 199 750 евро, еще за 125 250 евро дилер предлагает отреставрировать его.

Выдвижные фары требуют ремонта Фото: скриншот / YouTube

Стоит отметить, что для Plymouth Superbird 1970 года такая цена считается невысокой – порой на аукционе эти авто продают за миллион долларов и даже больше. Модель очень ценится коллекционерами.

Под капотом установлен 7,2-литровый 375-сильный V8 Фото: скриншот / YouTube

Дело в том, что выпущено всего 1935 Plymouth Road Runner Superbird. Спорткар является серийной версией гоночного авто, выигравшего знаменитый американский чемпионат NASCAR.

Важно

Уникальный 87-летний кабриолет от украинского дизайнера продают за $3,5 миллиона (фото)

Изюминка Plymouth Superbird – его аэродинамика. У авто обтекаемый "нос" и огромное антикрыло – они делали авто быстрее на скоростных овальных трассах NASCAR.

Конкретно этот Plymouth Superbird 1970 года оснащен 7,2-литровым V8 мощностью 375 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить скорость свыше 240 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про редкий Citroen 80-х, созданный на базе раллийного авто. Его продают по цене Mercedes G-Class.

Также мы писали, что в Киеве обнаружили заброшенный Buick представительского класса.