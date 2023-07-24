Старый 36-летний Citroen BX выставили на продажу по цене нового "Гелендвагена" (фото)
Citroen BX 4TC — серийная версия раллийного авто, выпущенная тиражом в 62 экземпляра. Заряженный хэтчбек оснащен 200-сильным турбомотором и развивает 220 км/ч.
В США на аукцион RM Soyheby’s выставлен Citroen BX 1987 года. За хэтчбек D-класса планируют выручить от 100 000 до 150 000 долларов – как за новый Mercedes G-Class. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Дело в том, что продается редкий спортивный Citroen BX 4TC. Из 2,3 миллионов выпущенных BX таких заряженных хэтчбеков было лишь 62.
По сути, Citroen BX 4TC – серийная версия раллийной модели. Для допуска авто к чемпионату мира WRC необходимо было выпустить 200 дорожных авто.
Впрочем, Citroen не выполнили эту задачу, ведь правила ралли изменились и BX 4TC не соответствовал им – пришлось отказаться от участия в соревнованиях после всего трех гонок. По этой причине прекратили выпуск и серийной версии.Важно
Спорткар Citroen BX 4TC оснащен 2,1-литровой турбочетверкой на 200 л. с., 5-ступенчатой механической КПП и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с и развивает 220 км/ч. Кроме того, авто получило фирменную гибропневматическую подвеску с изменяемым клиренсом.
От стандартного Citroen BX версия 4TC отличается расширенными крыльями, дополнительной оптикой и задним спойлером. В салоне установлены спортивные руль и сиденья.
Конкретно этот Citroen BX 4TC проехал всего 53 200 км. Недавно он прошел расширенное техобслуживание.
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