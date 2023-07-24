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Авто

Старий 36-річний Citroen BX виставили на продаж за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

Citroen BX 4TC, Citroen BX, Citroen BX 1987, хетчбек Citroen
Фото: RM Sotheby's | Випущено лише 62 Citroen BX 4TC

Citroen BX 4TC — серійна версія ралійного авто, випущена накладом у 62 екземпляри. Заряджений хетчбек оснащений 200-сильним турбомотором і розвиває 220 км/год.

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У США на аукціон RM Soyheby's виставлено Citroen BX 1987 року. За хетчбек D-класу планують виручити від 100 000 до 150 000 доларів — як за новий Mercedes G-Class. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Citroen BX 1987, Citroen BX 4TC, Citroen BX, хетчбек Citroen Fullscreen
Заряджений хетчбек впізнається за спойлером і розширеними крилами
Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що продається рідкісний спортивний Citroen BX 4TC. З 2,3 мільйонів випущених BX таких заряджених хетчбеків було лише 62.

По суті, Citroen BX 4TC — серійна версія ралійної моделі. Для допуску авто до чемпіонату світу WRC необхідно було випустити 200 дорожніх авто.

Citroen BX 4TC, Citroen BX, Citroen BX 1987, хетчбек Citroen Fullscreen
Citroen BX 4TC отримав 200-сильний турбомотор і повний привід
Фото: RM Sotheby's

Втім, Citroen не виконали це завдання, адже правила ралі змінилися і BX 4TC уже не відповідав їм — довелося відмовитися від участі в змаганнях після лише трьох гонок. З цієї причини припинили випуск і серійної версії.

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Спорткар Citroen BX 4TC оснащений 2,1-літровою турбочетвіркою на 200 к. с., 5-ступінчастою механічною КПП і повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 7,5 с і розвиває 220 км/год. Крім того, авто отримало фірмову гібропневматичну підвіску зі змінним кліренсом.

Citroen BX 4TC, Citroen BX, Citroen BX 1987, хетчбек Citroen Fullscreen
У салоні встановлені спортивні крісла і кермо
Фото: RM Sotheby's

Від стандартного Citroen BX версія 4TC відрізняється розширеними крилами, додатковою оптикою і заднім спойлером. У салоні встановлено спортивні кермо і сидіння.

Конкретно цей Citroen BX 4TC проїхав лише 53 200 км. Нещодавно він пройшов розширене техобслуговування.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставлено рідкісний кабріолет Hispano-Suiza, створений українцем.

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