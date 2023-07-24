Старий 36-річний Citroen BX виставили на продаж за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

Citroen BX 4TC — серійна версія ралійного авто, випущена накладом у 62 екземпляри. Заряджений хетчбек оснащений 200-сильним турбомотором і розвиває 220 км/год.

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У США на аукціон RM Soyheby's виставлено Citroen BX 1987 року. За хетчбек D-класу планують виручити від 100 000 до 150 000 доларів — як за новий Mercedes G-Class. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Заряджений хетчбек впізнається за спойлером і розширеними крилами Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що продається рідкісний спортивний Citroen BX 4TC. З 2,3 мільйонів випущених BX таких заряджених хетчбеків було лише 62.

По суті, Citroen BX 4TC — серійна версія ралійної моделі. Для допуску авто до чемпіонату світу WRC необхідно було випустити 200 дорожніх авто.

Citroen BX 4TC отримав 200-сильний турбомотор і повний привід Фото: RM Sotheby's

Втім, Citroen не виконали це завдання, адже правила ралі змінилися і BX 4TC уже не відповідав їм — довелося відмовитися від участі в змаганнях після лише трьох гонок. З цієї причини припинили випуск і серійної версії.

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Спорткар Citroen BX 4TC оснащений 2,1-літровою турбочетвіркою на 200 к. с., 5-ступінчастою механічною КПП і повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 7,5 с і розвиває 220 км/год. Крім того, авто отримало фірмову гібропневматичну підвіску зі змінним кліренсом.

У салоні встановлені спортивні крісла і кермо Фото: RM Sotheby's

Від стандартного Citroen BX версія 4TC відрізняється розширеними крилами, додатковою оптикою і заднім спойлером. У салоні встановлено спортивні кермо і сидіння.

Конкретно цей Citroen BX 4TC проїхав лише 53 200 км. Нещодавно він пройшов розширене техобслуговування.

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