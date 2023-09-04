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Авто

Культовая капсула времени: знаменитое авто 70-х более 40 лет простояло заброшенным (фото)

Plymouth Barracuda 1973, Plymouth Barracuda, капсула времени
Фото: ebay.com | Plymouth Barracuda неплохо сохранился

Купе Plymouth Barracuda не покидало гараж с 1982 года. Знаменитое спортивное авто хорошо сохранилось и имеет небольшой пробег.

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В США обнаружили заброшенный Plymouth Barracuda 1973 года. Культовый американский спорткар более 40 лет не выезжал на дороги. Об авто рассказали на eBay.

Пробег винтажного авто составляет 74,5 тыс. км Fullscreen
Пробег винтажного авто составляет 74,5 тыс. км
Фото: ebay.com

Plymouth Barracuda простоял в гараже с 1982 года. Предыдущий владелец авто хотел обновить его, однако ему так и не удалось это сделать. А после его смерти о машине и вовсе забыли.

Спортивное купе Plymouth Barracuda неплохо сохранилось, несмотря на солидный возраст. Его кузов целый, хотя крышку багажника нужно перекрасить. Отделка салона местами повреждена, но в общем также в приличном состоянии, а пепельница и запасное колесо совсем нетронуты. Перед нами — настоящая капсула времени.

Plymouth Barracuda 1973, Plymouth Barracuda, капсула времени Fullscreen
Комплектация включает кондиционер и усилитель руля
Фото: ebay.com

Пробег Plymouth Barracuda 1973 года составляет 74,5 тыс. км. Первый владелец заботился об авто и регулярно его обслуживал, о чем свидетельствуют многочисленные квитанции с СТО.

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Раритет за 200 000 евро: культовый спорткар 70-х почти 40 лет простоял заброшенным (видео)
Раритет за 200 000 евро: культовый спорткар 70-х почти 40 лет простоял заброшенным (видео)

Plymouth Barracuda оснащен 5,6-литровым V8 мощностью 240 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с. Комплектация включает кондиционер, спортивные сиденья и усилитель руля.

Plymouth Barracuda 1973, Plymouth Barracuda, капсула времени Fullscreen
Под капотом установлен 240-сильный V8
Фото: ebay.com

Сейчас Plymouth Barracuda планируют продать на eBay. За автомобиль собираются выручить свыше 35 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал про капсулу времени ВАЗ-2106, обнаруженную в Украине. Пробег авто — всего 159 км.

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