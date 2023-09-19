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Авто

Знахідка на мільйон: дорогий американський спорткар роками стояв покинутим на СТО (відео)

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, покинуті авто
Фото: скриншот / YouTube | Plymouth Superbird залишили на підйомнику на СТО

Випущено лише 135 Plymouth Superbird із 425-сильним V8 Hemi. Це один із найдорожчих американських автомобілів усіх часів.

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У США знайшли занедбаний Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Знамените спортивне авто не один рік простояло на підйомнику на станції техобслуговування. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, покинуті авто Fullscreen
Автомобіль проржавів і потребує реставрації
Фото: скриншот / YouTube

Історія цього Plymouth Superbird не до кінця встановлена, але відомо, що останній власник випадково придбав спорткар на майданчику з торгівлі уживаними авто. Оскільки машина потребувала ремонту і реставрації, то її завезли на СТО і поставили на підйомник.

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, покинуті авто Fullscreen
Plymouth Superbird — один із перших серійних автомобілів з антикрилом
Фото: скриншот / YouTube

Втім, відновити Plymouth Road Runner Superbird не вдалося і він так і залишився на підйомнику. Машина місцями проржавіла, але все одно залишається дуже цінною.

Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, покинуті авто Fullscreen
Під капотом встановлено 425-сильний V8 Hemi
Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird 1970 року — справжній колекційний раритет. По суті, це серійна версія гоночного авто із серії NASCAR — для допуску до змагань випустили менше 2000 таких купе.

Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird, Plymouth Road Runner Superbird, Plymouth Road Runner, покинуті авто Fullscreen
Plymouth Superbird Hemi в хорошому стані коштує понад мільйон доларів
Фото: Mecum

Особливість Plymouth Superbird — опрацьована аеродинаміка. Це один із перших серійних автомобілів з антикрилом. Крім того, встановлено обтічну передню частину.

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Саме цей автомобіль цінний тим, що оснащений рідкісним топовим 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. На овальних трасах NASCAR Plymouth Superbird розвивали 320-330 км/год, а розгін до 100 км/год триває близько 5 с.

Загалом випустили лише 135 Plymouth Superbird Hemi і зараз їхня ціна на аукціонах перевищує мільйон доларів. Це один із найдорожчих американських автомобілів усіх часів.

Раніше Фокус розповідав про покинуту колекцію з 230 авто вартістю понад 10 мільйонів доларів.

Також ми писали про рідкісний Aston Martin за $500 000, який 40 років простояв у гаражі.